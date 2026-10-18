Trung Quốc thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp xe năng lượng mới bằng sản xuất thông minh
Trong những năm gần đây, cùng với quá trình chuyển đổi nhanh chóng của ngành công nghiệp ô-tô toàn cầu theo hướng điện hóa, thông minh hóa và xanh hóa, ngành công nghiệp xe năng lượng mới của Trung Quốc tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Sản xuất thông minh đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy nâng cấp ngành công nghiệp.
Từ dây chuyền sản xuất tự động đến hệ thống quản lý số hóa, từ hoạt động phối hợp của robot đến kiểm soát chất lượng trong toàn bộ quy trình, các doanh nghiệp sản xuất ô-tô Trung Quốc không ngừng nâng cao hiệu suất sản xuất, chất lượng sản phẩm và năng lực phối hợp chuỗi công nghiệp, tạo động lực mới cho sự phát triển chất lượng cao của ngành xe năng lượng mới.
Sự phát triển của ngành công nghiệp xe năng lượng mới cũng không thể tách rời hệ thống chuỗi cung ứng hoàn chỉnh. Pin động lực, hệ truyền động điện, kết cấu thân xe, linh kiện khung gầm và hệ thống điện-điện tử đều là những thành phần quan trọng trong quá trình sản xuất xe năng lượng mới.
Việc tăng cường hợp tác giữa doanh nghiệp sản xuất ô-tô và các nhà cung cấp linh kiện góp phần nâng cao tốc độ phản ứng của chuỗi cung ứng, bảo đảm sự đồng bộ giữa kế hoạch sản xuất, tiến độ giao linh kiện và tiêu chuẩn chất lượng, qua đó thúc đẩy sự phát triển chung của các doanh nghiệp trong toàn chuỗi công nghiệp.
Sản xuất thông minh đang trở thành nền tảng quan trọng giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp xe năng lượng mới Trung Quốc. Trong thời gian tới, cùng với việc các công nghệ số hóa, thiết bị tự động hóa và phương thức quản lý thông minh ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất ô-tô, ngành công nghiệp chế tạo xe năng lượng mới của Trung Quốc được kỳ vọng sẽ tiếp tục nâng cao hiệu suất sản xuất, cải thiện chất lượng sản phẩm và tăng cường năng lực phối hợp chuỗi công nghiệp, đóng góp tích cực vào quá trình chuyển đổi điện hóa của ngành ô-tô toàn cầu và sự phát triển chất lượng cao của ngành sản xuất Trung Quốc.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/trung-quoc-thuc-day-phat-trien-nganh-cong-nghiep-xe-nang-luong-moi-bang-san-xuat-thong-minh-post996178.html