Trung Quốc thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp xe năng lượng mới bằng sản xuất thông minh

Một mẫu xe ô-tô sản xuất bởi dây chuyền sản xuất thông minh của nhà máy sản xuất Đông Phong Nano 01. (Ảnh: VI SA)

Từ dây chuyền sản xuất tự động đến hệ thống quản lý số hóa, từ hoạt động phối hợp của robot đến kiểm soát chất lượng trong toàn bộ quy trình, các doanh nghiệp sản xuất ô-tô Trung Quốc không ngừng nâng cao hiệu suất sản xuất, chất lượng sản phẩm và năng lực phối hợp chuỗi công nghiệp, tạo động lực mới cho sự phát triển chất lượng cao của ngành xe năng lượng mới.

Một góc nhà máy sản xuất Đông Phong Nano 01.

Sự phát triển của ngành công nghiệp xe năng lượng mới cũng không thể tách rời hệ thống chuỗi cung ứng hoàn chỉnh. Pin động lực, hệ truyền động điện, kết cấu thân xe, linh kiện khung gầm và hệ thống điện-điện tử đều là những thành phần quan trọng trong quá trình sản xuất xe năng lượng mới.

Nhà máy sản xuất Đông Phong Nano 01 tại thành phố Tương Dương, tỉnh Hồ Bắc, là một trong những cơ sở sản xuất quan trọng của Đông Phong trong quá trình phát triển xe năng lượng mới.

Trong quá trình sản xuất ô-tô nguyên chiếc, các phương thức sản xuất thông minh, tiêu chuẩn hóa và tinh gọn được triển khai xuyên suốt nhiều công đoạn quan trọng. Dập, hàn thân xe, sơn và lắp ráp tổng thể tạo thành chuỗi công nghệ cốt lõi của quy trình sản xuất ô-tô.

Xưởng lắp ráp tổng thể tại nhà máy Tương Dương được trang bị ba dây chuyền chính và ba dây chuyền phụ, với nhịp sản xuất thiết kế đạt 30 xe mỗi giờ và công suất quy hoạch hằng năm vượt 120.000 xe.

Thông qua việc bố trí thiết bị hợp lý, tối ưu hóa sự kết nối giữa các công đoạn và tăng cường quản lý tại hiện trường, doanh nghiệp có thể nâng cao hiệu quả tổ chức sản xuất, giảm thiểu rủi ro về chất lượng và bảo đảm hoạt động sản xuất xe năng lượng mới ổn định.

Sản xuất xanh đang dần trở thành một định hướng quan trọng trong quá trình chuyển đổi của ngành công nghiệp ô-tô.

Việc tăng cường hợp tác giữa doanh nghiệp sản xuất ô-tô và các nhà cung cấp linh kiện góp phần nâng cao tốc độ phản ứng của chuỗi cung ứng, bảo đảm sự đồng bộ giữa kế hoạch sản xuất, tiến độ giao linh kiện và tiêu chuẩn chất lượng, qua đó thúc đẩy sự phát triển chung của các doanh nghiệp trong toàn chuỗi công nghiệp.

Dây chuyền sản xuất thông minh của nhà máy sản xuất Đông Phong Nano 01.

Sản xuất thông minh đang trở thành nền tảng quan trọng giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp xe năng lượng mới Trung Quốc. Trong thời gian tới, cùng với việc các công nghệ số hóa, thiết bị tự động hóa và phương thức quản lý thông minh ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất ô-tô, ngành công nghiệp chế tạo xe năng lượng mới của Trung Quốc được kỳ vọng sẽ tiếp tục nâng cao hiệu suất sản xuất, cải thiện chất lượng sản phẩm và tăng cường năng lực phối hợp chuỗi công nghiệp, đóng góp tích cực vào quá trình chuyển đổi điện hóa của ngành ô-tô toàn cầu và sự phát triển chất lượng cao của ngành sản xuất Trung Quốc.