Trung Quốc thúc đẩy Hợp tác Mekong-Lan Thương phiên bản 2.0

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Ngày 2/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết nước này mong muốn cùng 5 quốc gia Mekong tận dụng Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hợp tác Mekong-Lan Thương (MLC) lần thứ 11 để tổng kết kết quả hợp tác 10 năm qua, đồng thời hoạch định định hướng phát triển trong giai đoạn tới, trọng tâm là xây dựng quy hoạch tổng thể cho MLC phiên bản 2.0.

Theo kế hoạch, hội nghị diễn ra trong hai ngày 3-4/11 tại thủ đô Bắc Kinh.

Bà Mao Ninh cho biết các bên sẽ thảo luận những cơ chế mới về mở cửa và hợp tác, xây dựng nền tảng hợp tác trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, đồng thời thúc đẩy phối hợp trong thực thi pháp luật và bảo đảm an ninh.

Theo số liệu của Trung Quốc, kim ngạch thương mại giữa nước này và 5 quốc gia Mekong đã vượt 500 tỷ USD, tăng 150% so với 10 năm trước.

Hành lang đổi mới sáng tạo Mekong-Lan Thương ngày càng phát triển, kết nối điện lực khu vực được đẩy mạnh, trong khi Quỹ Đặc biệt MLC đã hỗ trợ hơn 1.000 dự án.

Cơ chế thị thực Mekong-Lan Thương cũng góp phần tạo thuận lợi cho giao lưu nhân dân giữa 6 quốc gia.

Năm 2026 đánh dấu 10 năm diễn ra Hội nghị Cấp cao MLC lần thứ nhất. Theo bà Mao Ninh, cơ chế hợp tác này ngày càng phát huy vai trò trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều biến động./.