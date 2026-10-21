Trung Quốc thúc đẩy hoàn thiện luật bảo vệ di sản văn hóa

Trung Quốc đang tăng cường các quy định bảo vệ những loại hình di sản khác nhau, trong đó có các khu vực lịch sử và văn hóa. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 20-10, ông Hu Kaihong, Phó Chủ nhiệm chuyên trách Văn phòng Xây dựng Văn minh Tinh thần Trung ương Trung Quốc, cho biết kế hoạch được công bố hồi tháng 9 đặt mục tiêu hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tăng cường các quy định bảo vệ những loại hình di sản khác nhau, trong đó có các khu vực lịch sử và văn hóa.

Theo kế hoạch, Trung Quốc sẽ ưu tiên bảo tồn, khai thác và sử dụng di sản một cách hợp lý, tuân thủ nguyên tắc can thiệp tối thiểu, đồng thời tăng cường bảo vệ có hệ thống và thống nhất công tác giám sát. Đến năm 2030, nước này đặt mục tiêu hoàn thành việc rà soát, xác định các nguồn tài nguyên di sản văn hóa trên toàn quốc, đi đôi với củng cố hệ thống pháp luật và phát triển đội ngũ chuyên gia bảo tồn.

Trong 5 năm tới, Trung Quốc cũng sẽ triển khai các dự án bảo tồn, phát huy giá trị tại những thành phố, quận, huyện và thị trấn có ý nghĩa lịch sử, văn hóa; thúc đẩy phục hồi quy mô nhỏ, từng bước và lấy người dân làm trung tâm.

Thứ trưởng Bộ Nhà ở và Xây dựng Đô thị - Nông thôn Trung Quốc Qin Haixiang nhấn mạnh, mục tiêu là vừa bảo vệ các khu phố cổ, làng truyền thống và ngõ phố lịch sử, vừa bảo đảm người dân có điều kiện sống thuận tiện, qua đó kết nối di sản với đời sống đương đại.

Trung Quốc hiện có 61 di sản thế giới được UNESCO công nhận, trong đó có Vạn Lý Trường Thành, hang đá Mạc Cao và trục trung tâm lịch sử Bắc Kinh. Việc tăng cường bảo vệ di sản bằng pháp luật được kỳ vọng góp phần gìn giữ các giá trị lịch sử, văn hóa, đồng thời phát huy vai trò của di sản trong phát triển bền vững.

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