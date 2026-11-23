Theo phát biểu của ông Liu Liehong, Giám đốc Cơ quan Quản lý Dữ liệu Quốc gia Trung Quốc (NDA), một hệ sinh thái công nghiệp bao gồm sản xuất, lưu thông và tiêu thụ Token đang dần hình thành.

Đáng chú ý, các mô hình được gọi là “nhà máy Token” (Token Factory) đang xuất hiện. Những mô hình này kết hợp dịch vụ cho thuê năng lực tính toán, cung cấp mô hình AI và năng lực dữ liệu để tạo ra các dịch vụ sản xuất Token.

Theo hãng tin Bloomberg, động thái trên cho thấy Trung Quốc đang hướng tới phát triển một chuỗi dịch vụ AI, trong đó năng lực tính toán và dữ liệu không chỉ được cung cấp riêng lẻ mà còn được kết hợp để tạo ra các sản phẩm có thể đo lường và thương mại hóa.

HÌNH THÀNH HỆ SINH THÁI SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ TOKEN

AI Token là đơn vị dữ liệu cơ bản mà các mô hình AI xử lý, bao gồm văn bản, âm thanh và video. Trong quá trình vận hành, dữ liệu đầu vào được chuyển đổi thành Token để mô hình tiếp nhận, xử lý và tạo ra kết quả.

Các mô hình được gọi là “nhà máy Token” (Token Factory) đang xuất hiện. Những mô hình này kết hợp dịch vụ cho thuê năng lực tính toán, cung cấp mô hình AI và năng lực dữ liệu để tạo ra các dịch vụ sản xuất Token.

Số lượng Token được sử dụng thường là một trong những cơ sở để đo lường mức độ sử dụng mô hình và tính phí dịch vụ AI. Khi nhu cầu ứng dụng AI tăng lên, Token đang dần trở thành một đơn vị quan trọng trong hoạt động cung cấp và thương mại hóa dịch vụ.

Theo ông Liu Liehong, các “nhà máy Token” đang hình thành bằng cách kết hợp nhiều nguồn lực công nghệ, từ năng lực tính toán cho thuê đến mô hình AI và dữ liệu. Qua đó, các nguồn lực này được chuyển hóa thành dịch vụ sản xuất Token.

Một điểm đáng chú ý là AI Token đang thúc đẩy những phương thức cung cấp dịch vụ mới. Theo ông Liu, các bộ dữ liệu chất lượng cao có thể được chuyển hóa thông qua quá trình huấn luyện và suy luận của mô hình AI thành những dịch vụ thông minh có thể đo lường và bàn giao.

Trong đó, huấn luyện (training) là quá trình sử dụng dữ liệu để xây dựng và tối ưu mô hình, còn suy luận (inference) là quá trình mô hình xử lý dữ liệu đầu vào mới để tạo ra kết quả.

Cách tiếp cận này cho phép kết nối dữ liệu, mô hình và năng lực tính toán thành một chuỗi cung cấp dịch vụ hoàn chỉnh, thay vì chỉ tập trung vào việc cho thuê hạ tầng hoặc cung cấp quyền truy cập mô hình AI.

HOÀN THIỆN TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG VÀ TÍNH PHÍ

Cùng với sự phát triển của hệ sinh thái Token, NDA sẽ tập trung cải thiện các tiêu chuẩn liên quan đến đo lường, tính phí và đánh giá chất lượng AI Token.

Cơ quan này cũng đặt mục tiêu mở rộng phạm vi ứng dụng của các dịch vụ Token, đồng thời hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn và ngăn chặn tình trạng phát triển trùng lặp những dịch vụ có chất lượng thấp.

Việc chuẩn hóa được đặt ra trong bối cảnh Token ngày càng được sử dụng để xác định mức độ tiêu thụ tài nguyên và chi phí dịch vụ AI. Các tiêu chuẩn thống nhất về đo lường và tính phí có thể tạo cơ sở để người sử dụng đánh giá, so sánh dịch vụ giữa các nhà cung cấp.

Bên cạnh đó, đánh giá chất lượng cũng là vấn đề được Trung Quốc chú trọng khi hệ sinh thái Token mở rộng. Việc ngăn chặn các dịch vụ chất lượng thấp, trùng lặp được xem là một phần trong định hướng phát triển thị trường của cơ quan quản lý dữ liệu nước này.