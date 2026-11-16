Trung Quốc thử nghiệm thành công máy bay điện thương mại có người lái

Với hai phi công và một kỹ sư bay thử nghiệm trên khoang, chiếc máy bay đã duy trì trạng thái bay trong 16 phút 38 giây, di chuyển quãng đường 60,4km và hoàn tất nhiệm vụ thử nghiệm.

Trong quá trình bay, các động cơ điện trên chiếc CE-25A vận hành hệ thống quạt đẩy. Với các quạt được bố trí dọc theo cánh, thiết kế này tạo nên vẻ ngoài khác biệt rõ rệt so với các loại máy bay thương mại thông thường.

Trước chuyến bay có phi hành đoàn này, CE-25A đã thực hiện 19 chuyến bay thử nghiệm tự hành nhằm kiểm chứng hiệu suất và đảm bảo độ tin cậy của máy bay.

CE-25A là mẫu máy bay thương mại chạy bằng điện đầu tiên do Tổng công ty Máy bay Thương mại Trung Quốc phát triển. Được thiết kế chủ yếu cho các chuyến bay thương mại giữa các thành phố, máy bay này có thể chở tối đa 19 hành khách với trọng lượng cất cánh tối đa là 10 tấn. Máy bay đạt tốc độ hành trình 300km/h, độ cao hành trình 2.400 mét và tầm bay 400km.