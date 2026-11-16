Trung Quốc thử nghiệm thành công máy bay điện 19 chỗ có người lái

Máy bay điện COMAC CE-25A có chuyến bay thử nghiệm chở người thành công. Ảnh: Xinhua.

Theo Electrek, mẫu máy bay điện chở khách chặng ngắn CE-25A của hãng máy bay COMAC vừa thực hiện thành công chuyến bay có phi hành đoàn đầu tiên vào cuối tuần qua tại Tân Châu, Sơn Đông (Trung Quốc).

Hai phi công và một kỹ sư thử nghiệm bay đã có mặt trên chiếc máy bay 19 chỗ ngồi nặng khoảng 10 tấn này. Hãng máy bay Trung Quốc xác nhận tất cả hệ thống hoạt động bình thường.

Đây không phải là chuyến bay đầu tiên của CE-25A. Trước đó, mẫu máy bay thuần điện này đã hoàn thành 19 chuyến bay thử nghiệm tự hành không có người trên khoang kể từ ngày 2/2. Cơ quan quản lý hàng không Trung Quốc đang xem xét cấp giấy chứng nhận loại cho mẫu máy bay này.

Được biết, CE-25A là mẫu máy bay chở khách chặng ngắn có thiết kế đuôi chữ T với 10 quạt ống chạy điện gắn trên cánh, mỗi bên 5 quạt, thay vì sử dụng cánh quạt kiểu truyền thống. COMAC công bố tốc độ hành trình của máy bay đạt 300 km/h và tầm bay tối đa 250 dặm - tương đương khoảng 400 km.

Việc Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc (CAAC) chấp nhận hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận loại của COMAC đánh dấu sự khởi đầu của quy trình đánh giá đủ điều kiện bay. Điều này không đồng nghĩa với việc máy bay CE-25A sắp chở hành khách thương mại. Phía COMAC cũng chưa đưa ra thời điểm đưa vào khai thác chính thức mẫu máy bay thuần điện.

Trước đó, dự án phát triển máy bay CE-25A đã rơi vào trầm lắng trong thời gian khá dài. COMAC từng trưng bày mô hình CE-25A tại một triển lãm quốc tế ở Thượng Hải vào tháng 11/2023, kèm bảng thông số cho biết tầm bay dao động 400-500 km, tốc độ hành trình tối đa 400 km/h.

Chiếc máy bay kích thước thật, mang số đăng bạ B-0EFH, chỉ mới lộ diện trước công chúng khi các bức ảnh bị rò rỉ trên mạng xã hội Trung Quốc vào ngày 28/10.

Cho đến lúc này, CATL - tên tuổi lớn trong ngành công nghiệp pin toàn cầu - được xem là ứng viên sáng giá nhất cho vị trí nhà cung cấp bộ pin trên máy bay điện COMAC CE-25A.

Hồi tháng 7/2023, COMAC, CATL và Đại học Giao thông Thượng Hải đã thành lập một liên doanh với số vốn điều lệ 600 triệu NDT (tương đương khoảng 84 triệu USD) để phát triển máy bay điện.

Vào thời điểm đó, CATL vừa công bố dòng pin “ngưng tụ”, tuyên bố đạt mật độ năng lượng đến 500 Wh/kg ở cấp độ cell pin, đồng thời cho biết đang thử nghiệm các cell pin này theo các tiêu chuẩn hàng không. Tuy nhiên, chưa bên nào xác nhận loại pin được sử dụng cho máy bay điện CE-25A.

Mật độ năng lượng khoảng 500 Wh/kg từ lâu đã được xem là mục tiêu để hiện thực hóa các chuyến bay điện ở quy mô thương mại.

Theo Electrek, COMAC không phải là đơn vị duy nhất thực hiện thành công chuyến bay thử nghiệm với một mẫu máy bay thuần điện cỡ lớn.

Hồi tháng 8, Heart Aerospace đã cho bay thử X1 tại Plattsburgh, New York (Mỹ) trong 27 phút. Đây là chiếc máy bay nặng hơn 11,3 tấn với sải cánh xấp xỉ 32,3 mét, được Heart mô tả như máy bay thuần điện dùng pin lớn nhất từng cất cánh.

Eviation cũng từng cho bay thử mẫu máy bay 9 hành khách Alice vào tháng 9/2022, nhưng sau đó đã sa thải phần lớn nhân sự vào đầu năm 2025.

Heart là đối trọng phương Tây gần nhất có thể so sánh với COMAC. Hãng này đã khai tử mẫu ES-19 19 chỗ ngồi để chuyển sang mẫu ES-30 30 chỗ ngồi từ năm 2022. Lúc này, mẫu ES-30 vẫn phải dựa vào các máy phát điện tua-bin dự phòng để kéo dài tầm bay, đi kèm hệ thống pin do BAE Systems phát triển.

Heart đặt mục tiêu đưa máy bay vào khai thác năm 2031 và tuyên bố chi phí vận hành sẽ giảm đi hơn 40%.

Phúc Hậu