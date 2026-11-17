Máy bay chở khách chạy điện CE-25A có người lái. Ảnh: THX

Giảm phát thải khí nhà kính vẫn là thách thức lớn đối với ngành hàng không toàn cầu. Trong bối cảnh đó, máy bay sử dụng động cơ điện được xem là một hướng phát triển tiềm năng nhằm giảm tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch và hạn chế ô nhiễm môi trường.

Theo Tập đoàn Máy bay Thương mại Trung Quốc (COMAC), chuyến bay thử nghiệm được thực hiện ngày 14/11 tại tỉnh Sơn Đông, miền Bắc Trung Quốc. Máy bay CE-25A chở 2 phi công và 1 kỹ sư, bay trong 16 phút 38 giây và vượt quãng đường 60 km.

Máy bay có trọng lượng 10 tấn, tầm bay khoảng 400 km và sức chở tối đa 19 hành khách. Trước chuyến bay có người lái này, CE-25A đã hoàn thành 19 chuyến bay thử nghiệm không người lái, trong đó chuyến bay thành công đầu tiên diễn ra vào tháng 2/2026.

Việc thử nghiệm thành công CE-25A diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đẩy mạnh phát triển ngành hàng không dân dụng trong nước. Hồi tháng 8 vừa qua, máy bay phản lực C919 sử dụng động cơ nhiên liệu truyền thống của COMAC đã thực hiện chuyến bay thương mại quốc tế đầu tiên. C919 được định vị là đối thủ cạnh tranh tiềm năng của Boeing 737 và Airbus A320, dù hiện chưa được cơ quan quản lý hàng không Mỹ và châu Âu cấp phép khai thác.

Chuyến bay thử nghiệm của CE-25A cho thấy Trung Quốc đang mở rộng nỗ lực phát triển từ máy bay thương mại sử dụng nhiên liệu truyền thống sang các công nghệ hàng không ít phát thải hơn. Tuy nhiên, máy bay chạy điện vẫn cần vượt qua những thách thức về công nghệ pin, tầm bay và khả năng khai thác thương mại trước khi có thể được ứng dụng rộng rãi.