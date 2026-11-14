Trung Quốc thử nghiệm thành công drone chạy hoàn toàn bằng năng lượng mặt trời

Trung Quốc vừa thử nghiệm thành công chuyến bay đầu tiên của mẫu thiết bị bay không người lái cỡ vừa và nhỏ chạy hoàn toàn bằng năng lượng mặt trời tại khu vực Tây Bắc nước này.

Theo Viện Khí động học Hàng không Vũ trụ Trung Quốc, thiết bị có tên gọi Kỵ binh nhẹ, dài 3,2m, sải cánh 8m. Đây là dòng drone thương mại sử dụng hoàn toàn năng lượng mặt trời, có khả năng hoạt động liên tục tối đa 30 giờ.

Mẫu drone được thiết kế theo hướng tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường, chi phí thấp và thuận tiện cho sản xuất hàng loạt. Thiết bị có ưu điểm bay dài giờ, triển khai nhanh, dễ bảo trì và hỗ trợ kỹ thuật.

Theo nhóm phát triển, sản phẩm góp phần bổ sung dòng máy bay không người lái chạy điện hoàn toàn, hoạt động ở độ cao thấp, có khả năng bay bền bỉ với chi phí thấp trên thị trường thương mại Trung Quốc.

Thiết bị dự kiến được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như kiểm tra đường ống, giám sát công trình thủy lợi, khảo sát đất đai và tài nguyên thiên nhiên, kiểm tra khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai và giám sát trên diện rộng.