Xe đang bay, tốc độ tối đa khi bay đạt 180km/h. Ảnh: HK01.

Theo ông Dương Dương, Giám đốc kỹ thuật của công ty phát triển Trung Phi Sáng Trí, nguyên mẫu xe một chỗ ngồi trong đợt thử nghiệm có trọng lượng cất cánh tối đa 280 kg, tải trọng hữu ích 120 kg. Máy bay được thiết kế để đạt độ cao tối đa 3.000 m, nhưng độ cao khai thác thông thường là khoảng 100 m. Tầm hoạt động đạt 300 km.

Trên mặt đất, phương tiện có thể chạy với tốc độ tối đa 80 km/h; khi bay, tốc độ tối đa lên tới 180 km/h.

Ngày 21/11/2026, xe bay được thử nghiệm ở sân bay hàng không hỗn hợp Khai Tuệ, tỉnh Hồ Nam; ngày 22/11 tiếp tục bay kiểm chứng tại Ích Dương.

Theo báo chí Hồ Nam, dự án đã chuyển từ giai đoạn thử nghiệm quy mô nhỏ sang giai đoạn thử nghiệm trung gian trước sản xuất hàng loạt. Trung tâm nghiên cứu và cơ sở thử nghiệm trung gian dự kiến đặt tại thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam.

Ông Dương Dương (trái) giới thiệu xe. Ảnh: HK01.

Thiết kế không cánh, không lộ cánh quạt

Công nghệ cốt lõi có tên tiếng Trung nghĩa là hệ thống quạt ống dẫn khí nhiều tầng điều hướng lực đẩy (multi-stage vector ducted fan).

Nguyên lý được nhà phát triển giải thích như sau:

Quạt được giấu bên trong thân xe: Khác với máy bay trực thăng hoặc drone nhiều cánh quạt, phương tiện không có các cánh quạt lớn lộ ra ngoài.

Nhiều tầng quạt xếp chồng: Bên trong mỗi ống dẫn khí có ba tầng cánh quạt bố trí nối tiếp theo chiều không gian.

Tăng lực đẩy: Các tầng quạt phối hợp để đẩy luồng không khí xuống dưới, tạo lực nâng cho phương tiện.

Điều hướng lực đẩy: Hệ thống có thể điều chỉnh hướng lực đẩy để tạo lực nâng, giữ thăng bằng và kiểm soát tư thế khi bay.

Theo ông Dương Dương, Giám đốc kỹ thuật dự án, một cụm quạt ống dẫn khí nặng khoảng 5 kg trong thử nghiệm có thể tạo lực đẩy tương đương khoảng 50 kg – tức gấp 10 lần trọng lượng cụm quạt. Đây là số liệu do doanh nghiệp công bố, chưa phải kết quả kiểm chứng độc lập.

Đây là công nghệ mà nhà phát triển Trung Quốc cho rằng có thể tạo ra một hướng đi khác với các mẫu taxi bay eVTOL đang phổ biến.

Đáng chú ý hơn, dự án đã được nghiên cứu từ năm 2015, trải qua bốn lần cải tiến trong hơn 10 năm, chứ không phải một sản phẩm mới xuất hiện trong vài tháng.

Nhà phát triển cho biết đây là hướng công nghệ độc quyền trên thế giới. Trong thời gian tới, công ty dự kiến phát triển thêm các phiên bản có sức chở 2–4 người, 6–8 người và 12–15 người.

Xe chạy dưới mặt đất. Ảnh:HK01.

Nhiều người có thể nghĩ ngay đến viễn cảnh ô tô bay lên không trung để tránh cảnh tắc đường. Tuy nhiên, theo ông Dương Dương, nhóm nghiên cứu trước mắt không nhắm đến thị trường giao thông cá nhân mà tập trung vào lĩnh vực chữa cháy và cứu hộ cứu nạn.

Trong các tình huống động đất, lũ lụt hay sạt lở bùn đất khiến đường sá bị chia cắt, lực lượng cứu hộ có thể sử dụng phương tiện này đến gần khu vực xảy ra thiên tai, sau đó cất hạ cánh thẳng đứng để tiếp cận sâu hơn vào hiện trường. Nhờ vậy, họ có thể tìm kiếm, giải cứu người mắc kẹt và vận chuyển hàng cứu trợ đến những nơi phương tiện mặt đất khó tiếp cận.

Xe có thể cất hạ cánh thẳng đứng. Ảnh: HK01.

Sử dụng động cơ hybrid xăng – điện?

Theo báo Hồ Nam, phương tiện sử dụng công nghệ hybrid xăng – điện, thời gian bay ước tính 2–3 giờ, tầm hoạt động tối đa 300 km.

Điều này cho thấy nhà phát triển không chọn cấu hình thuần điện như nhiều mẫu eVTOL hiện nay. Một trong những lý do có thể là nhu cầu duy trì công suất lớn trong thời gian dài, trong khi pin thuần điện vẫn là thách thức đối với các phương tiện bay có tải trọng và thời gian hoạt động đáng kể.

Xe đang bay ở độ cao thấp. Ảnh:HK01.

Tuy nhiên, nguồn hiện có chưa công bố chi tiết dung lượng pin, công suất động cơ, dung tích bình nhiên liệu, mức tiêu hao nhiên liệu hay tỷ lệ phân chia công suất giữa động cơ xăng và mô-tơ điện.

Tóm lại, đây là một nguyên mẫu có chuyến bay thử thực tế, không chỉ là hình ảnh ý tưởng. Tuy nhiên, chưa đủ cơ sở để gọi nó là một sản phẩm thương mại đã hoàn thiện hoặc khẳng định là xe bay không cánh đầu tiên trên thế giới theo mọi định nghĩa.

Theo Singtao, HK01