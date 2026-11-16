Trung Quốc thử nghiệm máy bay điện 19 chỗ, mở rộng tham vọng hàng không xanh

Ngày 14/11/2026, máy bay CE-25A do Tập đoàn Máy bay Thương mại Trung Quốc (COMAC) phát triển thực hiện chuyến bay có người lái đầu tiên tại thành phố Binzhou, tỉnh Sơn Đông. Máy bay chở hai phi công và một kỹ sư thử nghiệm, hoạt động trên không trong 16 phút 38 giây, vượt quãng đường 60,4km.

Mẫu thử nghiệm CE-25A quy mô đầy đủ với 19 chỗ ngồi đã hoàn thành 19 chuyến bay thử nghiệm tự hành trước khi chở người lần đầu tiên. Ảnh: COMAC

Mẫu máy bay điện thương mại CE-25A của COMAC vừa hoàn tất đợt bay thử nghiệm với toàn bộ thông số đạt chuẩn, đánh dấu bước ngoặt mới của ngành hàng không điện Trung Quốc.

Nối tiếp thành công từ 19 chuyến bay tự hành không người lái trước đó, CE-25A khẳng định tính khả thi của công nghệ động lực điện phân tán khi thay thế hoàn toàn động cơ truyền thống bằng hệ thống 10 quạt điện dạng ống đặt trên cánh.

Phục vụ trực tiếp cho các chặng bay liên thành phố, CE-25A chở được tối đa 19 hành khách với trọng lượng cất cánh 10 tấn. Máy bay có tầm hoạt động 400 km, duy trì tốc độ hành trình 300km/h ở độ cao 2.400m.

Bước nhảy từ phi cơ 4 chỗ RX4E lên máy bay điện 10 tấn

Trước khi CE-25A cất cánh, Trung Quốc từng ghi dấu ấn với mẫu phi cơ điện 4 chỗ RX4E do Viện Nghiên cứu Hàng không Chung Liêu Ninh (Đại học Hàng không Vũ trụ Thẩm Dương) phát triển.

Hồi đầu năm 2025, RX4E được Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc (CAAC) cấp chứng nhận kiểu loại theo tiêu chuẩn CCAR-23, trở thành mẫu máy bay điện hạng thông thường đầu tiên của nước này đạt phê chuẩn thương mại.

Sở hữu trọng lượng cất cánh tối đa 1.260kg, sải cánh 13,5m và chiều dài 8,4m, phi cơ 4 chỗ RX4E vận hành bằng khối pin lithium-ion 70 kWh cùng hệ thống động lực công suất 140kW, cho phép bay liên tục tối đa 1,5 giờ. Mẫu phi cơ này được thiết kế tối ưu cho các hoạt động hàng không chung như đào tạo phi công, du lịch ngắm cảnh, bay trải nghiệm hay khảo sát trên không.

Chuyến bay có người lái đầu tiên của CE-25A. Ảnh: COMAC

Trái ngược với phân khúc cỡ nhỏ của RX4E, máy bay điện CE-25A đánh dấu bước nhảy vọt về quy mô khi được phát triển theo tiêu chuẩn khắt khe CCAR-25 dành cho máy bay vận tải. Với trọng lượng cất cánh lên tới 10 tấn và sức chứa 19 hành khách, CE-25A nhắm thẳng vào thị trường vận tải hàng không khu vực.

Sự song hành của hai dự án cho thấy tham vọng phủ rộng nhiều phân khúc máy bay điện của Trung Quốc. Tuy nhiên, CE-25A vẫn còn chặng đường dài phía trước để vượt qua các bài kiểm định khắt khe, nhằm chứng minh khả năng đáp ứng chuẩn an toàn của dòng máy bay vận tải thương mại.

Hệ thống động lực điện và bài toán chứng nhận

Máy bay điện CE-25A là thành quả hợp tác giữa COMAC, "gã khổng lồ" ngành pin Trung Quốc CATL, Đại học Giao thông Thượng Hải cùng nhiều đối tác công nghệ. Điểm nhấn trong cấu hình của mẫu phi cơ này là thiết kế phân bổ lực đẩy qua 10 cụm quạt điện dạng ống dọc hai cánh, thay vì dồn vào một hoặc hai động cơ lớn như truyền thống - hướng tiếp cận giúp tối ưu hiệu suất cho dòng máy bay vận tải cỡ nhỏ.

Dù vậy, bức tranh kỹ thuật của CE-25A vẫn còn nhiều ẩn số. Nhà phát triển hiện chưa công bố dung lượng pin, mật độ năng lượng, tổng công suất hệ thống lẫn thời gian sạc. Việc thiếu vắng các thông số lõi này khiến các cơ quan chức năng và giới chuyên môn chưa đủ cơ sở đánh giá bài toán hiệu quả năng lượng cũng như chi phí khai thác thực tế so với máy bay dùng nhiên liệu hóa thạch.

Hơn nữa, trọng lượng khối pin luôn là rào cản lớn nhất của ngành hàng không điện. CE-25A phải giải bài toán cân bằng giữa việc mang đủ năng lượng cho hành trình 400km nhưng vẫn đảm bảo tải trọng hành khách và mức dự trữ an toàn. Đi kèm với đó là các tiêu chuẩn khắt khe về quản lý nhiệt, độ tin cậy và khả năng cô lập sự cố của hệ thống pin khi vận hành trên không.

Sau chuyến bay có người lái đầu tiên của CE-25A, Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc (CAAC) đã chính thức tiếp nhận hồ sơ xin cấp chứng nhận kiểu loại cho mẫu máy bay này. Đây là thành quả nghiên cứu chung giữa COMAC, nhà sản xuất pin hàng đầu CATL, Đại học Giao thông Thượng Hải và nhiều đối tác khác. Ảnh: COMAC

Về mặt pháp lý, Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc (CAAC) đã tiếp nhận hồ sơ xin cấp chứng nhận kiểu loại cho máy bay điện CE-25A. Tuy nhiên, hành động này mới chỉ khởi động quy trình thẩm định, chưa xác định quyết định cấp giấy phép bay thương mại.

Nhìn từ phi cơ 4 chỗ RX4E đến mẫu máy bay điện 19 chỗ CE-25A, Trung Quốc đang cho thấy bước tiến nhanh trong việc mở rộng quy mô hàng không điện. Tuy nhiên, khoảng cách từ một nguyên mẫu bay thử thành công đến chiếc phi cơ chở khách thương mại vẫn còn rất lớn, đòi hỏi dự án phải vượt qua bài toán tối ưu hiệu suất pin lẫn quy trình cấp phép nghiêm ngặt của cơ quan quản lý.