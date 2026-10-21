Trung Quốc thu hút khách quốc tế bằng sức mạnh công nghệ

Khách nhập cảnh Trung Quốc miễn thị thực tăng 24,1%. Ảnh: AI

Trong bối cảnh các sản phẩm công nghệ sáng tạo, hàng hóa đa dạng và trải nghiệm văn hóa ngày càng hấp dẫn du khách, xu hướng mua sắm mang tên “China Haul” đang nổi lên trên mạng xã hội quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh một Trung Quốc hiện đại và giàu sức sáng tạo.

Theo Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Quốc gia Trung Quốc (NIA), trong quý III năm 2026, nước này ghi nhận 8,992 triệu lượt nhập cảnh của người nước ngoài theo diện miễn thị thực, tăng 24,1% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 77,5% tổng số lượt nhập cảnh của người nước ngoài. Tổng số lượt nhập cảnh của công dân nước ngoài đạt 11,601 triệu lượt, tăng 15,6%.

Bên cạnh xu hướng du lịch trải nghiệm vốn được biết đến với tên gọi “China Travel”, trào lưu “Chinamaxxing”, tìm hiểu và áp dụng những nét trong đời sống thường ngày của người Trung Quốc, “China Haul” đang thu hút sự chú ý trên các nền tảng mạng xã hội.

Du khách chia sẻ những món đồ mua được trong chuyến đi, từ thiết bị điện tử, kính thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) đến phụ kiện thời trang và các sản phẩm tiêu dùng độc đáo.

Theo các chuyên gia, chính sách tạo thuận lợi nhập cảnh, dịch vụ thông quan được cải thiện và hệ thống giao thông thuận tiện đang góp phần thúc đẩy du lịch quốc tế đến Trung Quốc.

Theo Jiang Yiyi, Trưởng khoa Thể thao giải trí và Du lịch thuộc Đại học Thể thao Bắc Kinh, việc mở rộng các chính sách miễn thị thực, kết hợp với sự đa dạng của sản phẩm du lịch, đang tạo thêm sức hút đối với du khách nước ngoài.

Trong khi đó, ông Zhang Yi, Giám đốc điều hành kiêm chuyên gia phân tích trưởng của công ty nghiên cứu iiMedia Research, cho rằng sự quan tâm của du khách đối với các sản phẩm sáng tạo phản ánh mức độ ghi nhận ngày càng tăng đối với những tiến bộ công nghệ của Trung Quốc.

Các bài đăng và đánh giá trên mạng xã hội quốc tế cũng góp phần lan tỏa hình ảnh này, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp tiếp tục cải tiến sản phẩm. Trên thực tế, nhiều du khách nước ngoài bị thu hút bởi các mặt hàng kết hợp tính ứng dụng, thiết kế độc đáo và giá cả cạnh tranh.

Một sinh viên Uzbekistan đang học tập tại thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, cho biết trong những năm sống tại Trung Quốc, anh thường mua đồ điện tử, quần áo và quà tặng cho gia đình, bạn bè ở quê nhà vì hàng hóa Trung Quốc có nhiều lựa chọn, chất lượng tốt và giá cả hợp lý.

Việc trực tiếp trải nghiệm các sản phẩm công nghệ, như trò chơi thực tế ảo (VR), giúp người dùng hiểu rõ hơn về khả năng ứng dụng của công nghệ hiện đại.

Tại thành phố Nghĩa Ô, tỉnh Chiết Giang, một tiểu thương kinh doanh thiết bị điện tử thông minh cho biết lượng khách quốc tế đã tăng đáng kể từ tháng 9./2026, trong đó các thiết bị điện gia dụng và sản phẩm ứng dụng AI được nhiều người quan tâm.

Sức hấp dẫn của hàng hóa Trung Quốc còn đến từ những sản phẩm tiêu dùng có thiết kế mới lạ. Du khách Brazil Maria cho biết cô đã mua dây đeo điện thoại, phụ kiện trang trí túi xách và các hộp đồ chơi bí ẩn làm quà cho người thân, bạn bè.

Một số sản phẩm tương tự tại Brazil có giá cao hơn đáng kể. Theo cô, một phụ kiện trang trí điện thoại có thể có giá hơn 200 nhân dân tệ tại Brazil, trong khi ở Trung Quốc chỉ khoảng 20-30 nhân dân tệ.

Không chỉ mua sắm, du khách quốc tế còn có xu hướng tìm kiếm những trải nghiệm đa dạng hơn, từ khám phá cảnh quan thiên nhiên, thưởng thức ẩm thực địa phương đến tham gia các hoạt động văn hóa tương tác.

Theo dữ liệu của NIA, Nga, Hàn Quốc và Việt Nam là ba thị trường nguồn khách quốc tế lớn nhất của Trung Quốc trong quý III năm 2026. Dữ liệu của nền tảng du lịch Trip.com cho thấy lượng đặt dịch vụ du lịch mùa Hè của du khách Brazil đến Trung Quốc tăng 358,52% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi lượng đặt dịch vụ của du khách Thụy Sĩ tăng 234,73%. Thành phố Trương Gia Giới, tỉnh Hồ Nam, cũng tăng từ vị trí thứ 13 lên thứ 7 trong danh sách các thành phố Trung Quốc thu hút khách quốc tế trên nền tảng này.

Xu hướng du lịch mùa Hè còn cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn đối với những điểm đến có khí hậu mát mẻ, các thành phố quy mô vừa và nhỏ, nơi du khách có thể khám phá cảnh quan và văn hóa bản địa. Những trải nghiệm này góp phần mở rộng hành trình của khách quốc tế ra ngoài các đô thị cửa ngõ vốn quen thuộc.

Để tận dụng xu hướng trên, các biện pháp hỗ trợ mua sắm cũng được triển khai nhằm tạo thuận lợi cho khách quốc tế. Thông báo do 6 cơ quan chính phủ Trung Quốc ban hành hồi tháng 5.2026 đưa ra những điều chỉnh đối với thủ tục hoàn thuế khi xuất cảnh, trong đó thúc đẩy xử lý hồ sơ điện tử và mở rộng cơ chế công nhận dịch vụ hoàn thuế tức thời giữa các địa phương.

Nhờ đó, du khách có thể thực hiện thủ tục hoàn thuế tại một cửa khẩu đủ điều kiện khác với nơi đã nhận khoản hoàn thuế tạm ứng. Các dịch vụ thanh toán và giao nhận hàng hóa cũng được điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu của khách nước ngoài.

Tháng 7.2026, tập đoàn thương mại điện tử JD.com cho biết du khách đủ điều kiện mua sắm tại Bắc Kinh có thể sử dụng giao diện ứng dụng bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh, liên kết thẻ ngân hàng quốc tế và khai thông tin hoàn thuế trực tuyến. Hàng hóa có thể được giao đến khách sạn hoặc địa chỉ được chỉ định trong thành phố.

Theo Cơ quan Thuế Nhà nước Trung Quốc, trong nửa đầu năm 2026, số lượng du khách nước ngoài được hoàn thuế khi xuất cảnh tăng 366% so với cùng kỳ năm trước; doanh số hàng hóa đủ điều kiện hoàn thuế và tổng giá trị hoàn thuế đều tăng 69%.

Các chuyên gia nhận định sự kết hợp giữa chính sách nhập cảnh thuận lợi, giao thông kết nối tốt hơn, hàng hóa đa dạng và trải nghiệm du lịch phong phú đang tạo động lực cho ngành du lịch Trung Quốc.

Trong đó, mua sắm ngày càng trở thành một phần quan trọng của hành trình, đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp tiếp cận người tiêu dùng quốc tế thông qua các sản phẩm được du khách trực tiếp trải nghiệm và giới thiệu trên mạng xã hội.

Xu hướng “China Haul” vì thế không đơn thuần phản ánh nhu cầu mua sắm của khách quốc tế, mà còn cho thấy sức lan tỏa của sản phẩm và công nghệ Trung Quốc trong đời sống tiêu dùng toàn cầu. Việc tiếp tục đổi mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo thuận lợi cho du khách được kỳ vọng sẽ giúp Trung Quốc gia tăng sức hấp dẫn đối với thị trường quốc tế.