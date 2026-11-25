Báo cáo do Viện Lowy, tổ chức nghiên cứu tại Australia, công bố ngày 22/11 cho thấy Mỹ đạt 78,9 điểm về sức mạnh tổng hợp, đứng trên Trung Quốc với 73,6 điểm. Đây là hai nước duy nhất được xếp vào nhóm siêu cường, với điểm số từ 70 trở lên.

Ấn Độ đứng thứ ba với 40,5 điểm, là nước duy nhất thuộc nhóm cường quốc lớn, nằm giữa nhóm siêu cường và cường quốc tầm trung. Nhật Bản, Nga và Australia lần lượt giữ các vị trí tiếp theo, trên Hàn Quốc, Singapore, Indonesia và Malaysia.

Tàu sân bay USS George Washington cùng các chiến hạm Nhật Bản hoạt động trên biển Philippine tháng 6/2026. Ảnh: Hải quân Mỹ

Chỉ số của Lowy đánh giá sức mạnh và ảnh hưởng tại châu Á qua tám nhóm tiêu chí, gồm năng lực kinh tế, quân sự, khả năng chống chịu, nguồn lực tương lai, quan hệ kinh tế, mạng lưới quốc phòng, ảnh hưởng ngoại giao và văn hóa. Mức chênh lệch 5,3 điểm giữa Mỹ và Trung Quốc vì thế phản ánh sức mạnh tổng hợp.

Theo nhóm tác giả, cách biệt thu hẹp chủ yếu do những bước đi sai lầm của Washington, hơn là các bước tiến đột phá từ Bắc Kinh.

Lowy đánh giá cuộc chiến chưa ngã ngũ với Iran, bắt đầu từ tháng 2/2026, đã làm hao hụt kho tên lửa tầm xa của Mỹ, đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng đến đánh giá về sức mạnh ngoại giao của Washington ở khu vực và trên thế giới.

Việc chuyển nguồn lực từ Thái Bình Dương sang Trung Đông càng củng cố cảm nhận rằng Mỹ đang giảm chú ý tới châu Á.

Sức ép đối với kho vũ khí Mỹ cũng được Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), có trụ sở tại Washington, đề cập trong báo cáo ngày 10/11.

Tổ chức này ước tính Mỹ đã sử dụng khoảng hai phần ba số tên lửa đánh chặn Patriot, một nửa số đạn đánh chặn THAAD và một phần ba số tên lửa hành trình Tomahawk có trong kho trước chiến tranh.

CSIS nhận định việc bổ sung các loại đạn quan trọng sẽ mất nhiều năm. Phần lớn cần khoảng 2-4 năm từ khi Quốc hội cấp ngân sách đến lúc được bàn giao, trong khi nhu cầu của Mỹ và các đồng minh đều vượt nguồn cung.

Cuộc chiến còn khiến Washington điều chuyển đáng kể lực lượng quân sự và sự chú ý ngoại giao khỏi châu Á. Trung Đông không nằm trong phạm vi đánh giá của Chỉ số Sức mạnh châu Á.

Tháng 8, tàu sân bay USS George Washington, có cảng nhà tại Yokosuka, Nhật Bản, được điều tới Trung Đông. Theo Nikkei Asia, đợt điều động này từng khiến khu vực châu Á - Thái Bình Dương không còn tàu sân bay Mỹ hiện diện.

Mỹ cũng chuyển một số khí tài phòng thủ tên lửa từ Hàn Quốc sang Trung Đông trong tháng 3. Báo cáo của Cơ quan nghiên cứu Quốc hội Mỹ cho biết sáu bệ phóng THAAD được điều đi trong đợt này đã trở lại Hàn Quốc vào tháng 6.

Lowy cho biết trong năm qua, Mỹ tổ chức ít cuộc tập trận chung và đối thoại quốc phòng hơn với các đồng minh chủ chốt, gồm Australia, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Trung Quốc trong khi đó tiếp tục hiện đại hóa quân đội. Năng lực tác chiến trên biển của nước này tăng lên, đặc biệt ở khả năng kiểm soát vùng biển và ngăn đối phương hoạt động trên biển. Theo báo cáo, Bắc Kinh cũng duy trì lợi thế đáng kể về tên lửa bố trí trên bộ và lực lượng mặt đất trong khu vực.

Cách biệt về năng lực quân sự giữa hai nước hiện ở mức thấp nhất kể từ khi Lowy bắt đầu công bố chỉ số. Tuy nhiên, Mỹ vẫn giữ ưu thế rõ rệt trong nhiều lĩnh vực.

Tàu sân bay Phúc Kiến trong lễ biên chế tại Tam Á, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc, ngày 5/11/2025. Ảnh: Li Gang/Tân Hoa Xã

Theo Lowy, ngân sách quân sự Mỹ gần gấp ba Trung Quốc. Washington còn dẫn trước về hỏa lực mặt đất, sức mạnh không quân và năng lực vận tải, cho phép triển khai lực lượng và duy trì hoạt động quân sự trên phạm vi toàn cầu.

Mỹ cũng có lợi thế đáng kể về tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo và năng lực triển khai sức mạnh trên biển ở khoảng cách xa, với các phương tiện như tàu sân bay, tàu đổ bộ. Dù vậy, Lowy đánh giá Trung Quốc đang vượt Mỹ về thế bố trí quân sự và khả năng triển khai lực lượng nhanh, với quy mô lớn tại Thái Bình Dương.

Sự suy giảm vị thế của Mỹ còn gắn với các lựa chọn đối ngoại của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Báo cáo chỉ ra những quyết định như áp thuế trừng phạt đơn phương, bác bỏ vai trò của các thể chế quốc tế như Liên Hợp Quốc và Tòa án Hình sự Quốc tế, tiến hành cuộc chiến tốn kém với Iran, cùng lời kêu gọi cắt giảm đáng kể tập trận với Hàn Quốc. Theo Lowy, những động thái này đã làm xói mòn niềm tin đối với Washington trong khu vực.

Điểm ảnh hưởng ngoại giao của Mỹ năm nay giảm 6 điểm, xuống 76,7. Đây là năm giảm thứ tư liên tiếp và cũng là mức giảm trong một năm lớn nhất ở tiêu chí này kể từ khi chỉ số ra đời.

Trong quan hệ với Trung Quốc, ông Trump có xu hướng theo đuổi điều hai bên gọi là “ổn định chiến lược mang tính xây dựng”. Khái niệm này được ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nêu sau hội nghị thượng đỉnh tại Bắc Kinh hồi tháng 5.

Ngày 19/11, ông Trump tiếp tục dự cuộc gặp ba bên với Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Thâm Quyến, Trung Quốc. Cuộc gặp tập trung vào các vấn đề như kiểm soát vũ khí hạt nhân và chiến sự tại Ukraine, Iran.

Theo Lowy, dù xu hướng hòa dịu Mỹ - Trung được nhìn chung hoan nghênh trong khu vực, các đồng minh và đối tác của Washington ngày càng lo ngại về khả năng Mỹ thu hẹp hiện diện quân sự ở Thái Bình Dương.

Họ cũng gặp khó khăn khi thích ứng với chính sách đối ngoại đề cao trao đổi lợi ích của chính quyền Trump. Các cam kết liên minh vì thế không còn mang lại cho họ cảm giác chắc chắn về an ninh như trước.

Một cách ứng phó là tăng cường quan hệ quốc phòng giữa các đồng minh Mỹ với nhau.

Philippines đã ký các thỏa thuận về lực lượng thăm viếng với nhiều nước, cùng Thỏa thuận Tiếp cận Tương hỗ (RAA) với Nhật Bản. Manila cũng đạt thỏa thuận với Australia về phát triển cơ sở hạ tầng quốc phòng trên lãnh thổ Philippines và ký hợp đồng mua 12 máy bay chiến đấu của Hàn Quốc.

Australia ký thỏa thuận mua chiến hạm lớp Mogami của Nhật Bản để hiện đại hóa hải quân. Lowy mô tả đây là thương vụ xuất khẩu quốc phòng lớn nhất của Nhật Bản kể từ Thế chiến II.

Thủy thủ vận chuyển đạn trên boong tàu sân bay USS George Washington tại Ấn Độ Dương ngày 19/11/2026. Ảnh: Wadelon G. Presley/Hải quân Mỹ.

Nhóm tác giả cho rằng những thỏa thuận này phản ánh sự đầu tư lâu dài vào quan hệ quốc phòng trong khu vực, khi các đồng minh Mỹ tìm cách củng cố an ninh giữa lúc vai trò của Washington trở nên khó đoán định hơn.

Lowy cảnh báo nếu Washington tiếp tục dùng thuế quan và các biện pháp gây sức ép chính trị, kinh tế, các nước Đông Nam Á có thể đẩy mạnh đa dạng hóa đối tác thương mại và an ninh để giảm rủi ro từ sự khó lường trong chính sách Mỹ.

Mạng lưới đồng minh vẫn là nguồn sức mạnh quan trọng và lợi thế lớn của Mỹ so với Trung Quốc. Tuy nhiên, theo báo cáo, một số quyết định của chính quyền Trump đang làm suy yếu lợi thế này. Nếu tiếp tục bị cuốn vào Trung Đông, ảnh hưởng của Washington tại châu Á có thể giảm thêm.

Khi Lowy công bố chỉ số lần đầu năm 2018, Mỹ dẫn Trung Quốc 9,5 điểm. Đến năm 2024, cách biệt vẫn là 9 điểm, trước khi thu hẹp còn 5,3 điểm năm nay.