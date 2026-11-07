Trung Quốc thông qua luật quản lý hoạt động tại Nam Cực, siết bảo vệ môi trường

Văn bản có hiệu lực từ ngày 1-1-2027, đánh dấu bước hoàn thiện khuôn khổ quản lý trong nước đối với hoạt động tại Nam Cực.

Theo Tân Hoa xã, luật được Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc khóa XIV thông qua tại kỳ họp lần thứ 25.

Văn bản gồm 7 chương, bao quát các nội dung từ cấp phép hoạt động, bảo vệ môi trường đến kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm.

Một trong những trọng tâm của luật là đưa các hoạt động tại Nam Cực vào khuôn khổ quản lý thống nhất.

Trạm nghiên cứu Côn Luân (Kunlun) của Trung Quốc ở Nam Cực. Ảnh: Tân Hoa xã

Theo đó, các tổ chức, cá nhân tại Trung Quốc triển khai nghiên cứu khoa học, du lịch, vận tải biển và những hoạt động liên quan phải đáp ứng điều kiện cấp phép.

Hồ sơ đăng ký cần có phương án hoạt động, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch ứng phó khẩn cấp, bảo đảm tài chính và chứng nhận bảo hiểm.

Luật cũng xác định các yêu cầu đối với việc bảo vệ hệ sinh thái Nam Cực. Những chủ thể tham gia hoạt động tại khu vực phải có biện pháp bảo vệ động vật, thực vật, xử lý chất thải phù hợp, phòng ngừa ô nhiễm biển và hạn chế tác động tiêu cực tới môi trường.

Việc ban hành luật diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc mở rộng hiện diện tại Nam Cực và Bắc Cực, cùng các cường quốc khác, nhằm tăng cường nghiên cứu và tìm hiểu tài nguyên ở hai vùng cực.

Trung Quốc hiện duy trì 5 trạm nghiên cứu tại Nam Cực. Nước này cũng có một trạm quan trắc khí quyển tại đây, phục vụ theo dõi biến đổi môi trường và hỗ trợ các nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu.

Trung Quốc là thành viên Hiệp ước Nam Cực, văn kiện xác định châu lục này chỉ được sử dụng vì mục đích hòa bình, dành cho nghiên cứu khoa học và cấm các hoạt động quân sự.

Nước này cũng tham gia Nghị định thư về bảo vệ môi trường Nam Cực năm 1991, trong đó quy định cấm khai thác khoáng sản và thăm dò dầu mỏ trong thời hạn 50 năm.