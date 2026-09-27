Trung Quốc thông báo về kết quả chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình đến Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng, ngày 24-9-2026. Ảnh: TTXVN

Ông Vương Nghị cho rằng kết quả chính trị quan trọng của chuyến thăm này là Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Trump đã mở rộng hơn nữa nội hàm của định vị mới về quan hệ Trung - Mỹ và nhất trí xây dựng "mối quan hệ Trung Quốc - Mỹ ổn định chiến lược mang tính xây dựng trên cơ sở tôn trọng, công bằng và đối đẳng”.

Lãnh đạo 2 nước nhất trí phát huy vai trò điều phối của các kênh chính trị và ngoại giao. Quân đội 2 nước cần duy trì đối thoại bình thường hóa và các bộ ngành khác nhau như: thương mại, tài chính, thực thi pháp luật và giao lưu nhân văn; cần tăng cường liên lạc để xây dựng lòng tin, xua tan nghi ngờ, quản lý khác biệt và tích lũy sự tin cậy lẫn nhau.

Theo ông Vương Nghị, chuyến thăm đã mở ra không gian mới cho hợp tác Trung Quốc - Mỹ. Trước thềm chuyến thăm, các phái đoàn kinh tế và thương mại hai bên đã tổ chức vòng tham vấn mới và đạt được thỏa thuận chung mới, bao gồm: Việc thành lập và thúc đẩy Hội đồng Thương mại và Hội đồng Đầu tư, thành lập nhóm công tác nông nghiệp, giảm thuế quan song phương 30 tỷ USD, và gia hạn các kết quả tham vấn thương mại tại Kuala Lumpur. Những biện pháp này đã ổn định quan hệ kinh tế và thương mại song phương, củng cố niềm tin thị trường và mang lại lợi ích cho các ngành công nghiệp, người dân của 2 nước và nền kinh tế toàn cầu. Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ ra rằng hợp tác là con đường 2 chiều và sự ổn định của quan hệ kinh tế và thương mại Trung Quốc - Mỹ đòi hỏi cả việc mở rộng danh sách các lĩnh vực hợp tác và giảm bớt danh sách các vấn đề, đồng thời kêu gọi tìm cách giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại và đàm phán. Lãnh đạo 2 nước tán thành việc các cơ quan thực thi pháp luật hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác để cùng chống tội phạm xuyên quốc gia.

Ông Vương Nghị cho rằng: Chuyến thăm đã xây dựng cây cầu mới cho tình hữu nghị Trung Quốc - Mỹ. Để thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa Trung Quốc và Mỹ, Chủ tịch Tập Cận Bình đã công bố một loạt sáng kiến mới. Tiếp nối thành tựu đạt được mục tiêu sáng kiến "50 ngàn người trong 5 năm" trước thời hạn 2 năm rưỡi, Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố Trung Quốc sẽ mời 100 ngàn thanh thiếu niên Mỹ đến Trung Quốc để trao đổi và học tập trong vòng 5 năm tới. Tin tức được người dân Mỹ đón nhận nồng nhiệt.

Ông Vương Nghị khẳng định: Dưới sự chỉ đạo chiến lược của 2 lãnh đạo, 2 nước sẽ tiếp tục xây dựng cầu nối và mở đường cho giao lưu nhân dân Trung Quốc - Mỹ, mở rộng các kênh và tạo động lực cho giao lưu và hợp tác trong nhiều lĩnh vực như: thanh niên, giáo dục, văn hóa, du lịch và thể thao.

Theo ông Vương Nghị, chuyến thăm thể hiện trách nhiệm mới của nước lớn. Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ ra rằng: Mặc dù hợp tác Trung Quốc - Mỹ không thể giải quyết tất cả các vấn đề của thế giới, nhưng nhiều vấn đề trên thế giới sẽ khó giải quyết nếu không có sự hợp tác giữa 2 nước. Tổng thống Trump tuyên bố sự hợp tác giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ đặt nền tảng vững chắc cho hòa bình và thịnh vượng của thế giới trong nhiều thập kỷ tới. Trong chuyến thăm, 2 lãnh đạo trao đổi quan điểm sâu rộng về các vấn đề quốc tế và khu vực quan trọng cùng quan tâm và nhất trí tăng cường phối hợp để đóng góp xứng đáng vào hòa bình và phát triển thế giới...