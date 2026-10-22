Trung Quốc: Thiệt hại hàng chục tỷ USD do thiên tai trong 9 tháng

Con số này giảm 8% so với mức 217,65 tỷ Nhân dân tệ cùng kỳ năm 2025.

Hiện trường vụ lở đất tại tỉnh Cam Túc, Trung Quốc, ngày 7/7/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc, 562 người đã thiệt mạng hoặc mất tích trong các trận lũ quét thảm khốc hồi tháng 8 vừa qua ở khu vực biên giới giữa Tây Tạng và Nepal. Con số thương vong này không thay đổi so với các báo cáo chính thức trước đó. Các khu vực Tây Nam và miền Nam Trung Quốc chiếm phần lớn số người bị ảnh hưởng và số người thiệt mạng.

Bộ trên cho biết một số thảm họa cực đoan xảy ra bất ngờ tại các khu vực miền Nam đã dẫn đến số người thiệt mạng và mất tích do thiên tai tăng đáng kể so với mức trung bình của 5 năm qua.

Tổng cộng, 1.162 người đã thiệt mạng hoặc mất tích do thiên tai tại Trung Quốc trong 9 tháng đầu năm nay, tăng so với con số 742 người cùng kỳ năm trước.

Các tỉnh ven biển miền Đông Trung Quốc chịu thiệt hại nặng nề nhất về tài sản và kinh tế do liên tiếp hứng chịu các cơn bão.

Theo Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc, các thảm họa địa chất – bao gồm sạt lở đất và sạt lở bùn do mưa lớn – là nguyên nhân gây tử vong cao nhất và chiếm 60% tổng số loại hình thiên tai. Trong khi đó, bão là nguyên nhân gây thiệt hại kinh tế trực tiếp lớn nhất.

Cũng trong 9 tháng đầu năm nay, hơn 5 triệu người trên khắp Trung Quốc đã phải di dời hoặc tìm nơi trú ẩn khẩn cấp do thiên tai.

Tính đến hết tháng 9/2026, tổng cộng 26 cơn bão đã hình thành ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương và Biển Đông, trong đó có 7 cơn bão đổ bộ vào bờ biển Trung Quốc. Cả 2 con số này đều cao hơn mức trung bình lịch sử trong cùng kỳ.