Theo Tân Hoa xã, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc tiến hành thẩm tra, điều tra đối với ông Trần Cát Ninh.

Ông Trần Cát Ninh là ủy viên thứ tư của Bộ Chính trị khóa XX bị điều tra kể từ năm 2025, sau các ông Hà Vệ Đông, Trương Hựu Hiệp và Mã Hưng Thụy.

Ông Trần Cát Ninh khi được bổ nhiệm làm Bí thư Thành ủy Thượng Hải. Ảnh chụp màn hình: SCMP

Khi được kiện toàn vào năm 2022, Bộ Chính trị khóa XX có 24 thành viên. Trong 3 trường hợp trước đó, ông Trương Hựu Hiệp bị công bố điều tra vào tháng 1-2026 và bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 9-2026.

Ông Trần Cát Ninh, 62 tuổi, sinh tháng 2-1964, quê ở tỉnh Cát Lâm. Ông có bằng tiến sĩ kỹ thuật của Đại học Hoàng gia London (Anh), với chuyên môn về phân tích hệ thống môi trường.

Ông từng làm Hiệu trưởng Đại học Thanh Hoa từ năm 2012, sau đó chuyển sang công tác trong Chính phủ và giữ chức Bộ trưởng Bảo vệ Môi trường Trung Quốc từ năm 2015.

Năm 2017, ông được giao quyền Thị trưởng Bắc Kinh và chính thức giữ chức Thị trưởng từ tháng 1-2018. Ông tham gia Bộ Chính trị khóa XX vào tháng 10-2022 khi còn là Thị trưởng Bắc Kinh.

Ngày 28-10-2017, Tân Hoa xã đưa tin ông được bổ nhiệm làm Bí thư Thành ủy Thượng Hải, kế nhiệm ông Lý Cường, nay là Thủ tướng Trung Quốc.

Thượng Hải là trung tâm tài chính lớn của Trung Quốc. Trước ông Lý Cường, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng từng giữ chức Bí thư Thành ủy Thượng Hải trong năm 2007, trước khi tham gia Ban Thường vụ Bộ Chính trị.