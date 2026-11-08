Trung Quốc thảo luận về khả năng tổ chức cuộc gặp ba bên Trung-Mỹ-Nga

Ngày 7/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết Bắc Kinh đang liên lạc với các bên liên quan về khả năng tổ chức cuộc gặp giữa ba nhà lãnh đạo. Hiện chưa có lịch trình chính thức, song cuộc gặp có thể diễn ra bên lề Hội nghị cấp cao APEC tại Thâm Quyến, miền Nam Trung Quốc.

Bà Yun Sun, Giám đốc Chương trình Trung Quốc tại Trung tâm Stimson (Mỹ), nhận định cuộc gặp có khả năng diễn ra, song vấn đề đáng chú ý là hình thức và nội dung. Theo bà, Bắc Kinh muốn tận dụng giá trị biểu tượng của hình ảnh ba nhà lãnh đạo cùng xuất hiện, nhưng không muốn phải đánh đổi những lợi ích đáng kể để đạt được điều đó.

Được biết, Trung Quốc năm nay đăng cai Hội nghị cấp cao APEC, diễn đàn quy tụ 21 nền kinh tế thành viên, trong đó có Mỹ và Nga. Tổng thống Trump dự kiến tới Thâm Quyến để gặp Chủ tịch Tập Cận Bình lần thứ ba trong năm nay, trong bối cảnh hai nước đang tìm cách duy trì thỏa thuận tạm đình chiến thương mại, dự kiến hết hiệu lực vào tháng 1/2027.

Tuy nhiên, bất đồng thương mại giữa hai nền kinh tế vẫn chưa được giải quyết. Theo Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ, trong cuộc trao đổi trực tuyến ngày 6/11 với Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer đã đề nghị Bắc Kinh thực hiện đầy đủ các cam kết trước đó, đặc biệt là về mua nông sản, đất hiếm và các khoáng sản quan trọng khác.

Về khả năng thảo luận tại cuộc gặp ba bên, Tổng thống Trump từng bày tỏ mong muốn trao đổi với Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Putin về vấn đề kiểm soát vũ khí hạt nhân. Trong khi đó, Nga được cho là muốn tận dụng cuộc gặp để thúc đẩy lập trường của Moscow về xung đột tại Ukraine, dù Kiev không tham gia vào các cuộc thảo luận tiềm năng này.