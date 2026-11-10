Trung Quốc thành lập học viện đầu tiên chuyên nghiên cứu các lĩnh vực hiếm

Học viện sẽ tập trung vào các lĩnh vực nghiên cứu đặc thù như: văn tự cổ của các dân tộc, giáp cốt văn, nghiên cứu các bản thảo trên thẻ tre và lụa, cùng các ngành nghiên cứu cổ điển.

Học viện đã xây dựng một hệ thống chuyên ngành độc đáo dành cho các lĩnh vực hiếm và có nguy cơ mai một, bao gồm hơn 10 loại văn tự cổ của các dân tộc như: Turk, Tangut, Khitan, Jurchen, Manchu và Tây Tạng. Bên cạnh đó, học viện còn thiết lập các bộ phận giảng dạy và nghiên cứu chuyên sâu về: giáp cốt văn, bản thảo trên thẻ tre và lụa, văn tự cổ của các dân tộc phương Bắc, các dân tộc vùng Tây Nam cùng các ngành nghiên cứu cổ điển Trung Hoa và phương Tây.

Các chương trình này tạo nên một nền tảng hỗ trợ học thuật toàn diện, phục vụ công tác giải mã văn tự cổ, thu thập các tài liệu quý hiếm, cũng như thực hiện các nghiên cứu so sánh giữa nhiều nền văn minh khác nhau.

Học viện trên sở hữu nhiều điểm nổi bật trong mô hình đào tạo nhân tài: áp dụng hệ thống đồng hướng dẫn (kết hợp giữa người hướng dẫn chính và người hướng dẫn liên ngành), đồng thời xây dựng lộ trình đào tạo tích hợp từ bậc đại học, thạc sĩ đến tiến sĩ. Dựa trên các nhiệm vụ nghiên cứu trọng điểm cấp quốc gia, học viện sẽ lồng ghép công tác tập hợp, chỉnh lý tài liệu cùng các hoạt động thực hành học thuật vào mọi giai đoạn đào tạo, qua đó chuyển hóa các nguồn lực nghiên cứu chất lượng cao thành tài nguyên giáo dục cho sinh viên.

Ông Triệu Nhuế (Zhao Rui), Phó Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, cho biết các sáng kiến ​​này nhằm thúc đẩy nghiên cứu những lĩnh vực quý hiếm và có nguy cơ mai một, từ đó phục vụ các mục tiêu như truy nguyên nguồn gốc văn minh, quản trị biên giới, bảo đảm an ninh văn hóa và công tác dân tộc nói chung.

Ngoài ra, theo sáng kiến ​​của Đại học Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, hơn 80 trường đại học, viện nghiên cứu cùng các tổ chức văn hóa và bảo tàng của nước này đã thành lập Liên minh Lãnh môn tuyệt học quốc gia. Liên minh hiện quy tụ nhiều trường đại học danh tiếng như Đại học Thanh Hoa, Đại học Nhân dân Trung Quốc, Đại học Sư phạm Bắc Kinh và Đại học Phúc Đán; các viện nghiên cứu như Viện Khoa học Xã hội Bắc Kinh; cùng các đơn vị văn hóa, bảo tàng như Nhà Lưu trữ Lịch sử Quốc gia số 1 Trung Quốc.