Trung Quốc thành lập doanh nghiệp nhà nước chuyên về dữ liệu

Robot thi đấu tại Đại hội Thể thao Robot hình người thế giới lần thứ 2, Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo Tân Hoa xã, Tập đoàn Dữ liệu Quốc gia Trung Quốc có trụ sở chính tại Tân khu Hùng An. Doanh nghiệp này chuyên đảm nhiệm việc phát triển và khai thác các nguồn tài nguyên dữ liệu.

Với sự ra đời của Tập đoàn Dữ liệu Quốc gia, tổng số doanh nghiệp nhà nước trực thuộc chính quyền trung ương Trung Quốc đã tăng lên 100.

Tập đoàn Dữ liệu Quốc gia Trung Quốc được định hướng trở thành lực lượng nòng cốt quốc gia trong lĩnh vực dịch vụ dữ liệu, là đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực kết nối hạ tầng dữ liệu, đồng thời là lực lượng chiến lược thúc đẩy đổi mới khoa học - công nghệ dữ liệu ở quy mô quốc gia.

Tân khu Hùng An cách Bắc Kinh khoảng một giờ lái xe. Khu vực này được xây dựng với mục tiêu giảm bớt gánh nặng cho Bắc Kinh thông qua việc di dời các chức năng không thiết yếu vốn gắn liền với vai trò thủ đô của thành phố này. Đồng thời thúc đẩy sự phát triển phối hợp trong khu vực Bắc Kinh – Thiên Tân – Hà Bắc.

Tân khu Hùng An có diện tích khoảng 215 km², với hơn 5.300 tòa nhà tạo nên diện mạo đô thị, là nơi sinh sống của 1,41 triệu cư dân và là trụ sở của 669 doanh nghiệp công nghệ cao.