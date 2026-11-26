Kết quả này cũng tạo ra bước ngoặt ở cuộc đua dành cho các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất, khiến hy vọng đi tiếp của U17 Việt Nam chính thức khép lại.

Trước lượt trận cuối bảng H, Trung Quốc mới có 1 điểm sau trận hòa Morocco 2-2 và thất bại trước Tây Ban Nha. Tuy nhiên, đại diện châu Á đã tận dụng triệt để cơ hội khi đối đầu Fiji, đội bóng liên tục nhận những thất bại nặng nề ở vòng bảng.

U17 Trung Quốc tạo nên chiến thắng tưng bừng 8-0 trước Fiji, qua đó giành vé vào vòng 32 đội U17 World Cup 2026. Ảnh: Sohu

Zhao Songyuan, cầu thủ vừa lập cú đúp vào lưới Morocco sớm đưa Trung Quốc vượt lên dẫn trước. Wan Xiang bỏ lỡ cơ hội trên chấm phạt đền khi bị thủ môn Kameli Keresoni cản phá, nhưng sau đó lập công chuộc lỗi bằng hai bàn thắng. Kuang Zhaolei cũng ghi hai bàn, trong khi Xhang Junhao và Liang Shiyu lập công sau khi vào sân từ ghế dự bị. Fiji còn phải nhận một bàn phản lưới nhà của Sialesi Vatanitawake.

Chiến thắng 8-0 giúp Trung Quốc khép lại vòng bảng với 4 điểm, hiệu số +3 và xếp thứ ba bảng H. Đây là bước nhảy vọt quan trọng bởi trước trận đấu, đội bóng này chỉ có 1 điểm và hiệu số -5. Với thành tích mới, Trung Quốc vươn lên nhóm những đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất, qua đó giành quyền đi tiếp.

Trong khi đó, U17 Việt Nam chỉ có 1 điểm sau ba trận, ghi 5 bàn và thủng lưới 8 lần, hiệu số -3. Thất bại 0-2 trước Mali đã khiến thầy trò HLV Cristiano Roland không thể cải thiện điểm số. Khi Trung Quốc thắng đậm Fiji, khoảng cách giữa hai đội càng trở nên rõ ràng trên bảng xếp hạng các đội đứng thứ ba.

Theo thể thức giải đấu, chỉ 8 trong tổng số 12 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất được vào vòng 32 đội. Trung Quốc tận dụng cơ hội để giành một suất, còn U17 Việt Nam phải dừng bước. Hành trình World Cup của thầy trò HLV Cristiano Roland khép lại sau vòng bảng, dù các cầu thủ từng thắp lên hy vọng bằng trận hòa 3-3 trước New Zealand.