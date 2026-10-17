Trung Quốc tham vọng xây trung tâm dữ liệu lớn nhất thế giới

Ulanqab đang nhanh chóng trở thành một trong những trung tâm dữ liệu thúc đẩy làn sóng bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI) mạnh mẽ tại Trung Quốc. Gần 90 trung tâm dữ liệu dự kiến ​​sẽ được xây dựng tại thành phố thuộc khu tự trị Nội Mông của Trung Quốc với dân số chưa đến 2 triệu người.

Theo CNN, các công trình cao chọc trời ở đây đang được xây dựng với tốc độ chóng mặt. Phần lớn Khu công nghiệp dữ liệu lớn Bayin được hình thành chỉ trong vòng 2 năm, minh chứng cho khả năng xây dựng nhanh chóng của Trung Quốc.

Gió mạnh, nắng gắt và không gian rộng mở mang đến cho khu vực này nguồn năng lượng xanh giá rẻ và quỹ đất dồi dào.

"Mở rộng vòng tay đón nhận AI"

Tại khu công nghiệp Bayin ở Ulanqab vào một ngày trong tuần, từng dòng công nhân xây dựng đi qua chốt bảo vệ, quét khuôn mặt trước khi vào công trường.

Xe tải chạy ầm ầm trên đường, liên tục chở vật liệu và thiết bị đến các công trình đang hình thành. Bên ngoài khu vực thi công, những quầy hàng tạm bán mì và thuốc lá mọc lên phục vụ người qua lại.

Tiếng ồn từ công trình xây dựng dường như không gây khó chịu cho người dân địa phương sống gần đó. Một số người nói chuyện với CNN cho biết họ đang được hưởng lợi từ các dự án - khi dòng người lao động đổ về một khu vực mà nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp.

“Trước đây, chúng tôi chỉ ngồi đó và chờ khách. Giờ thì lúc nào cũng bận rộn, nhận đơn đặt hàng, làm việc này việc kia. Chúng tôi hầu như không có thời gian nghỉ ngơi”, Ma Rong (56 tuổi), chủ cửa hàng tạp hóa kiêm nhà nghỉ trong khu vực, cho biết.

“Việc kinh doanh của chúng tôi đã tốt hơn rất nhiều so với trước đây”, ông nói thêm.

Ma Rong, chủ cửa hàng tạp hóa, đã kinh doanh ở Ulanqab, Nội Mông suốt 30 năm. Ảnh: Steve Wang/CNN.

Ulanqab là một phần trong kế hoạch của Bắc Kinh nhằm nhanh chóng mở rộng cơ sở hạ tầng dữ liệu, trong bối cảnh chính phủ Trung Quốc coi AI là động lực tăng trưởng thiết yếu cho nền kinh tế.

“Trung Quốc mở rộng vòng tay đón nhận AI”, nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại hội nghị AI toàn cầu ở Thượng Hải hồi tháng 7 vừa qua.

Ông đề cập sáng kiến ​​của Bắc Kinh trong việc ứng dụng AI vào nhiều lĩnh vực, từ y tế đến hàng gia dụng, và ca ngợi nỗ lực tích hợp AI vào sản xuất là “dấu ấn sáng chói của quá trình hiện đại hóa Trung Quốc”.

Theo China Daily, số người sử dụng AI tạo sinh tại Trung Quốc đã vượt 700 triệu. Công ty phần mềm Trung Quốc Black Lake cho biết ngày càng nhiều nhà sản xuất đang ứng dụng các tác nhân AI vào mọi khâu trong hoạt động sản xuất.

Tuy nhiên, kế hoạch tích hợp AI vào sản xuất, công nghiệp và đời sống hàng ngày sẽ đòi hỏi năng lực tính toán khổng lồ.

Tháng trước, Bắc Kinh đã công bố kế hoạch trị giá 560 tỷ USD để nhanh chóng mở rộng cơ sở hạ tầng thông tin, bao gồm cả các cơ sở điện toán, trong vòng 5 năm tới.

Các công ty công nghệ tư nhân cũng đang tăng cường đầu tư vào cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo, mặc dù vẫn còn khoảng cách so với những đối thủ ở Thung lũng Silicon. Theo công ty nghiên cứu Rhodium Group, vốn đầu tư từ các công ty Trung Quốc niêm yết vào lĩnh vực này sẽ tăng gấp đôi trong năm nay, lên khoảng 139 tỷ USD, South China Morning Post đưa tin.

Lợi thế năng lượng

Trung Quốc còn có lượng điện xanh vượt nhu cầu sử dụng. Vì vậy, Bắc Kinh muốn tận dụng lượng năng lượng dư thừa này để vận hành các trung tâm dữ liệu, phần lớn đặt tại những khu vực nông thôn phía Tây, nơi có nhiều nắng, gió và đất đai rộng lớn.

Chiến lược này đồng thời thúc đẩy hoạt động kinh doanh của ngành công nghệ xanh Trung Quốc, theo kế hoạch được gọi là “Dữ liệu phía Đông, điện toán phía Tây”.

Nguồn điện dồi dào cũng có thể giúp Trung Quốc bù đắp cho những hạn chế về hiệu năng của chip nội địa.

Các nhà thiết kế chip Trung Quốc như Huawei đang kết hợp các cụm chip để tạo ra năng lực tính toán tương đương với những công nghệ vượt trội. Giới phân tích cho rằng giải pháp này có thể hiệu quả đối với một số tác vụ, nhưng lại tiêu tốn lượng điện năng lớn hơn đáng kể.

Đàn cừu gặm cỏ gần các tuabin gió ở Ulanqab, Nội Mông. Ảnh: Steve Wang/CNN.

Tại Ulanqab, một trong 10 cụm trung tâm dữ liệu quốc gia của Trung Quốc, gần một nửa lưới điện sử dụng năng lượng gió và Mặt Trời. Một số nhà cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu đang tìm cách tăng tỷ trọng sử dụng các nguồn năng lượng sạch hơn nữa.

Cách khu công nghiệp Bayin ở Ulanqab vài km là dự án “Galaxy Campus” của Envision. Trải rộng trên diện tích tương đương hơn 20 sân bóng đá và dự kiến ​​nằm trong số những trung tâm dữ liệu lớn nhất thế giới về diện tích khi hoàn thành, trung tâm này sẽ là nơi đặt máy chủ và chip của các công ty công nghệ, phục vụ xử lý những truy vấn mà người dùng nhập vào ứng dụng AI ở tận nơi như Bắc Kinh.

Hệ thống điện tại trung tâm dữ liệu AI của công ty công nghệ xanh Envision ở Ulanqab, Nội Mông. Ảnh: Steve Wang/CNN.

Theo Envision, hơn 80% điện năng cung cấp cho cơ sở này sẽ đến trực tiếp từ các trang trại điện gió do công ty vận hành, hoàn toàn không phụ thuộc vào lưới điện quốc gia.

Hệ thống pin sẽ lưu trữ năng lượng gió, trong khi một máy biến áp bán dẫn tiên tiến có thể nhanh chóng điều chỉnh lượng điện cung cấp cho máy chủ dựa trên nhu cầu, theo lời Ricky Zheng, Tổng giám đốc của cơ sở này.

Nước là nguồn tài nguyên quan trọng khác gây ra tranh cãi ở các khu vực đặt trung tâm dữ liệu, nhưng Zheng nói rằng đó không phải là vấn đề ở đây.

Khí hậu lạnh ở Ulanqab giúp giảm nhu cầu làm mát. Cơ sở này cũng đang vận hành một hệ thống "không sử dụng nước", sử dụng cồn công nghiệp làm chất làm mát.

Cũng như chính thành phố Ulanqab, Envision đang chuẩn bị cho làn sóng nhu cầu AI được dự báo sẽ tăng mạnh trong những năm tới.

“Chúng tôi thiết kế cơ sở này để phục vụ 10 năm tới”, Zheng nói. “Chúng ta cần phải chuẩn bị cho tương lai”.