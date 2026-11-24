Trung Quốc đang xây dựng lộ trình khai thác tài nguyên Mặt Trăng, với mục tiêu trình diễn ít nhất một công nghệ tách nước hoặc oxy từ vật liệu tại chỗ vào năm 2030.

Đây là bước đi đầu tiên trong tham vọng biến Mặt Trăng thành nguồn cung cấp nguyên liệu phục vụ các hoạt động khám phá không gian.

Trung Quốc đặt mục tiêu khai thác tài nguyên trên Mặt Trăng vào năm 2030. (Ảnh: Getty Images)

Đề xuất được ông Wu Weiren, Tổng công trình sư Chương trình Thám hiểm Mặt Trăng Trung Quốc, cùng nhóm nghiên cứu trình bày trong bài báo dự kiến đăng trên tạp chí Khám phá Không gian sâu (JDSE).

Nhóm nghiên cứu cho biết công nghệ khai thác tài nguyên có thể được thử nghiệm trong một sứ mệnh Chang’e (Hằng Nga) sắp tới hoặc trong chương trình đưa phi hành gia Trung Quốc đổ bộ Mặt Trăng.

Lộ trình đề xuất đặt mục tiêu đến năm 2040 xây dựng cơ sở quy mô nhỏ có khả năng sản xuất nước, oxy và vật liệu xây dựng từ nguồn tài nguyên tại chỗ. Đến năm 2050, Trung Quốc hướng tới khai thác tài nguyên ngoài Trái Đất trên quy mô lớn.

Các nhà khoa học nhận định hai thập kỷ tới sẽ là giai đoạn quan trọng để chuyển hoạt động khai thác tài nguyên không gian từ nghiên cứu sang ứng dụng công nghiệp.

Tuy nhiên, Trung Quốc hiện chưa có chiến lược quốc gia chuyên biệt hoặc kế hoạch trung và dài hạn cho lĩnh vực này.

Một trong những nguồn tài nguyên đáng chú ý là băng nước, được cho là tồn tại trong các miệng hố luôn nằm trong bóng tối gần hai cực Mặt Trăng. Nếu khai thác thành công, lượng băng này có thể cung cấp nước uống cho phi hành gia.

Bên cạnh đó, nước còn có thể được điện phân để tách thành hydro và oxy. Oxy phục vụ hệ thống duy trì sự sống, trong khi hydro có thể được sử dụng để sản xuất nhiên liệu đẩy cho tàu vũ trụ.

Bề mặt Mặt Trăng do phi hành gia sứ mệnh Artemis 2 của NASA chụp. (Ảnh: NASA)

Ngoài băng nước, lớp đất đá vụn phủ trên bề mặt Mặt Trăng gọi là regolith cũng chứa lượng oxy đáng kể dưới dạng liên kết với khoáng chất và oxit kim loại.

Các nhà khoa học đang nghiên cứu những phương pháp như điện phân đất nóng chảy hoặc khử bằng hydro để tách oxy khỏi vật liệu này.

Đất Mặt Trăng còn có thể được xử lý thành gạch, khối xây và các cấu kiện phục vụ xây dựng công trình.

Việc tận dụng nguyên liệu tại chỗ được kỳ vọng giảm nhu cầu vận chuyển nước, nhiên liệu và vật liệu từ Trái Đất, vốn là một trong những thách thức lớn đối với các sứ mệnh không gian dài hạn.

Bên cạnh khai thác tài nguyên, nhóm nghiên cứu cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thiết lập hạ tầng tại những vị trí chiến lược quanh Mặt Trăng, đặc biệt là các điểm Lagrange và quỹ đạo nghịch hành xa.

Các điểm Lagrange là những khu vực trong không gian nơi tác động hấp dẫn của hai thiên thể kết hợp với chuyển động quỹ đạo, cho phép tàu vũ trụ duy trì vị trí tương đối ổn định với mức tiêu thụ nhiên liệu thấp. Đây có thể là nơi đặt vệ tinh liên lạc, trạm quan sát và cơ sở trung chuyển cho các sứ mệnh tương lai.

Trung Quốc từng triển khai vệ tinh chuyển tiếp Queqiao (Cầu Ô Thước) năm 2018, hoạt động gần điểm Lagrange L2 của hệ Trái Đất - Mặt Trăng để hỗ trợ liên lạc với tàu đổ bộ Chang’e-4 ở vùng tối Mặt Trăng.

Theo nhóm nghiên cứu, cuộc cạnh tranh khai thác không gian trong tương lai không chỉ xoay quanh việc tìm kiếm nước, oxy hay vật liệu xây dựng, mà còn liên quan đến khả năng thiết lập sự hiện diện lâu dài và phát triển hệ thống hậu cần quanh Mặt Trăng.