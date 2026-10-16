Trung Quốc: Thâm Quyến cấm bấm còi xe trên toàn thành phố vào mọi thời điểm

Các chuyên gia môi trường cho rằng, biện pháp trên sẽ góp phần giảm ô nhiễm tiếng ồn giao thông - một trong những vấn nạn phổ biến tại những đô thị lớn - đồng thời cải thiện văn minh đô thị. Tài xế vi phạm lần đầu sẽ bị phạt 300 nhân dân tệ; vi phạm từ lần thứ 3 trở lên trong vòng 1 năm mỗi lần sẽ bị phạt 500 nhân dân tệ.

Biển cấm bấm còi xe gắn trên đường phố Thâm Quyến

Theo đó, từ 0 giờ 00 đến 24 giờ mỗi ngày, tài xế điều khiển các phương tiện cơ giới bị cấm bấm còi trên tất cả các tuyến đường trong thành phố, bảo đảm bao phủ toàn diện cả về thời gian và không gian. Theo các quy định liên quan của Quy chế thi hành Luật An toàn giao thông đường bộ của Trung Quốc, quy định này đưa ra 3 trường hợp ngoại lệ cho phép sử dụng còi để báo hiệu nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

Thứ nhất là khi xe cơ giới đến gần các khúc cua gấp, đỉnh dốc hoặc những đoạn đường có tầm nhìn hạn chế, khi gặp “điểm mù”, tài xế khó quan sát được phương tiện và người đi bộ phía trước nên cần giảm tốc độ và sử dụng còi để báo hiệu. Trường hợp thứ hai được phép sử dụng còi là khi tiến hành thao tác vượt xe hợp pháp, an toàn: ngoài bật đèn xi-nhan và chuyển đổi đèn pha, tài xế có thể bấm còi để báo hiệu. Trường hợp thứ ba là trong các tình huống khẩn cấp xảy ra trên đường có thể dẫn đến va chạm hoặc thương tích, việc sử dụng còi giúp tài xế tránh hoặc giảm thiểu nguy hiểm...

Biển báo cấm bấm còi xe ở Thâm Quyến

Thông báo cũng nêu rõ quy định được bấm còi xe đối với những phương tiện có chức năng đặc biệt: xe cảnh sát, xe cứu hỏa, xe cứu thương, xe cứu hộ và các phương tiện thực hiện nhiệm vụ cứu nạn khẩn cấp hoặc cứu trợ thiên tai, cũng như các phương tiện đã được cơ quan quản lý phương tiện quân sự duyệt lắp còi báo động và gắn biển số quân sự, chỉ được sử dụng còi phù hợp trong trường hợp giao thông tắc nghẽn giữa lúc phải thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp…