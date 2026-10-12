Trung Quốc tập trung phát triển lực lượng sản xuất chất lượng mới

Công nhân làm việc tại dây chuyền sản xuất xe tải hạng nặng của Tập đoàn sản xuất ô tô Thiểm Tây, Trung Quốc. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo đó, về khoa học – công nghệ, Trung Quốc sẽ tăng cường nghiên cứu cơ bản, phát triển công nghệ cốt lõi, phát huy vai trò của các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp. Nước này khuyến khích doanh nghiệp tăng đầu tư nghiên cứu và phát triển (R&D), tham gia các nhiệm vụ khoa học – công nghệ cấp quốc gia, đẩy nhanh ứng dụng kết quả nghiên cứu.

Về công nghiệp, Trung Quốc chủ trương nâng cấp các ngành truyền thống, phát triển ngành mới nổi và đón đầu các lĩnh vực tương lai. Nước này sẽ thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ xanh trong các ngành khai khoáng, luyện kim, hóa chất, dệt may, cơ khí, đóng tàu và xây dựng; phát triển công nghệ thông tin thế hệ mới, năng lượng mới, vật liệu mới, xe thông minh kết nối mạng, robot, y sinh, thiết bị cao cấp và hàng không vũ trụ.

Các lĩnh vực tương lai được ưu tiên gồm công nghệ lượng tử, sản xuất sinh học, năng lượng hydro và nhiệt hạch, giao diện não – máy tính, trí tuệ nhân tạo hiện thân và thông tin di động thế hệ thứ sáu (6G). Trung Quốc cũng sẽ triển khai sáng kiến “AI+”, thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các ngành, tăng cường cung cấp năng lực tính toán, thuật toán và dữ liệu, bảo đảm AI an toàn và có thể kiểm soát.

Về chuyển đổi xanh, Trung Quốc sẽ phát triển kinh tế carbon thấp, sản xuất xanh và năng lượng xanh; tăng cường tiết kiệm tài nguyên, tái chế chất thải, xây dựng nhà máy và khu công nghiệp không phát thải carbon. Nước này cũng sẽ mở rộng thị trường giao dịch phát thải carbon, phát triển tài chính xanh và thúc đẩy chuyển đổi năng lượng, hướng tới các mục tiêu đạt đỉnh phát thải carbon và trung hòa carbon.

Về thể chế, Trung Quốc sẽ gắn nghiên cứu khoa học với nhu cầu thực tiễn, hoàn thiện cơ chế thị trường, tăng cường chống độc quyền, chống cạnh tranh không lành mạnh và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Văn bản cũng đề cập việc mở rộng nguồn vốn đầu tư dài hạn cho công nghệ cao, phát triển thị trường công nghệ và dữ liệu, tăng cường hợp tác quốc tế.

Về nhân lực, Trung Quốc sẽ điều chỉnh ngành nghề đào tạo theo nhu cầu công nghiệp, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp và khuyến khích doanh nghiệp phối hợp với cơ sở đào tạo. Nước này cũng sẽ đổi mới cơ chế đánh giá, đãi ngộ nhân tài, tháo gỡ rào cản dịch chuyển nhân lực giữa trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, tạo thêm cơ hội phát triển cho lao động kỹ thuật.

Văn bản yêu cầu các địa phương lựa chọn hướng phát triển phù hợp điều kiện thực tế, tránh chạy theo ngành mới mà bỏ qua việc nâng cấp công nghiệp truyền thống. Trung Quốc đồng thời cảnh báo nguy cơ đầu tư dàn trải, tạo bong bóng và làm suy yếu nền tảng kinh tế thực, yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp đầu tư mù quáng gây thiệt hại lớn.