Trung Quốc tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh xuyên biên giới

Quang cảnh cảng hàng hóa tại Thiên Tân, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo South China Morning Post ngày 3/11, Trung Quốc đang lên kế hoạch mở rộng các dịch vụ quyết toán ngoại hối và tinh giản quy trình thanh toán thương mại xuyên biên giới, nhằm cắt giảm chi phí giao dịch cho doanh nghiệp và thúc đẩy thương mại quốc tế.

Cục Quản lý Ngoại hối Quốc gia Trung Quốc (SAFE) ngày 02/11 đã công bố dự thảo thông tư lấy ý kiến rộng rãi của công chúng, đề xuất 9 nhóm biện pháp tạo thuận lợi cho các giao dịch ngoại hối thuộc tài khoản vãng lai.

Theo cơ quan quản lý, các đề xuất này hướng tới mục tiêu "mở rộng các kịch bản ứng dụng, phạm vi và loại hình dịch vụ", đồng thời "giảm thiểu hơn nữa chi phí thanh toán và giao dịch vốn cho doanh nghiệp."

Một trong những biện pháp trọng tâm là kế hoạch triển khai trên phạm vi toàn quốc từ ngày 1/1/2027 chương trình tạo thuận lợi cho việc thu-chi ngoại hối trong thương mại xuyên biên giới, vốn trước đây mới chỉ được vận hành theo cơ chế thí điểm.

Theo đó, các ngân hàng thương mại được phép đơn giản hóa thủ tục kiểm tra hồ sơ, chứng từ và quy trình quyết toán cho các doanh nghiệp đủ điều kiện và có lịch sử tuân thủ pháp luật tốt.

Dự thảo cũng đề xuất mở rộng phạm vi cung cấp dịch vụ ngoại hối của các tổ chức trung gian thanh toán: không chỉ giới hạn trong thương mại điện tử xuyên biên giới như trước đây, mà mở rộng sang cả hình thức thương mại mua sắm tại chợ (market procurement trade) và các dịch vụ thương mại đối ngoại tích hợp.

Thay đổi này cho phép các tổ chức thanh toán được xử lý trực tiếp hoạt động quy đổi tiền tệ và các khoản thanh toán liên quan cho doanh nghiệp trong các lĩnh vực trên. Thời gian lấy ý kiến công chúng đối với dự thảo kéo dài đến hết ngày 1/12.

Động thái này cụ thể hóa cam kết của Chủ nhiệm SAFE Chu Hạc Tân đưa ra tại Diễn đàn Phố Tài chính 2026 ở Bắc Kinh hồi tháng trước, theo đó cơ quan này sẽ công bố gói giải pháp tạo thuận lợi cho tài khoản vãng lai, song song với việc nới lỏng cơ chế đầu tư, huy động vốn xuyên biên giới và tiếp tục mở cửa thị trường ngoại hối, hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng hiệu quả các nguồn lực và thị trường trong nước lẫn quốc tế.

Các biện pháp đáng chú ý khác trong dự thảo gồm có: miễn trừ nghĩa vụ báo cáo tín dụng thương mại đối với các doanh nghiệp tuân thủ tốt; cho phép doanh nghiệp có hệ thống kiểm soát nội bộ chuẩn mực được báo cáo số dư nợ tín dụng thương mại định kỳ theo tháng thay vì phải báo cáo chi tiết theo từng giao dịch riêng lẻ; nới lỏng quy tắc quyết toán ngoại hối đối với các hợp đồng thuê hoạt động (operating lease); và thí điểm cho phép doanh nghiệp đủ điều kiện tại 9 khu vực biên giới được thực hiện cơ chế bù trừ ròng (netting) các khoản thu-chi thương mại xuyên biên giới.

Bên cạnh đó, các dịch vụ ngoại hối phục vụ các sự kiện thể thao quốc tế cũng sẽ được tinh gọn đáng kể. Ban tổ chức được phép xử lý các giao dịch liên quan đến sự kiện thông qua lệnh thanh toán trực tiếp, trong khi các vận động viên và khách quốc tế có thể tiếp cận dịch vụ ngoại hối cá nhân mà không cần phải xuất trình chứng từ chứng minh cho từng giao dịch cụ thể./.