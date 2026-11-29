Dòng vốn đầu tư Trung Quốc tiếp tục hiện diện mạnh mẽ

Trong tiến trình đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp và hội nhập kinh tế quốc tế, Nghệ An đang từng bước khẳng định sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Trong đó, Trung Quốc, bao gồm Hồng Kông và Đài Loan, là một trong những đối tác có quy mô đầu tư đáng chú ý tại địa phương.

Tính đến ngày 1/11/2026, tại Khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh có 77 dự án của các nhà đầu tư Trung Quốc, với tổng vốn đăng ký 4,652 tỷ USD. Qua đó cho thấy, sức hút của Nghệ An đối với các doanh nghiệp Trung Quốc là rất lớn, đặc biệt trong bối cảnh tỉnh đang tập trung phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, điện tử và công nghiệp hỗ trợ.

Đáng chú ý, nhiều tập đoàn lớn của Trung Quốc trong lĩnh vực điện tử, công nghệ và công nghiệp hỗ trợ đã lựa chọn Nghệ An làm địa điểm đầu tư, triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh. Sự hiện diện của các doanh nghiệp này không chỉ bổ sung nguồn lực tài chính cho phát triển kinh tế mà còn góp phần hình thành hệ sinh thái sản xuất công nghiệp, tạo thêm cơ hội việc làm và mở rộng thị trường cho các doanh nghiệp cung ứng trong nước.

Khu kinh tế Đông Nam cùng hệ thống các khu công nghiệp đang trở thành những địa bàn quan trọng trong việc tiếp nhận dòng vốn đầu tư, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển sản xuất, kết nối với thị trường trong nước và quốc tế. Qua đó, Nghệ An có thêm cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị sản xuất khu vực, nhất là trong các ngành có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao.

Đánh giá về vai trò của các doanh nghiệp Trung Quốc đối với sự phát triển kinh tế địa phương, lãnh đạo tỉnh Nghệ An khẳng định, khu vực doanh nghiệp FDI, trong đó có các nhà đầu tư Trung Quốc, đang đóng góp quan trọng vào tăng trưởng công nghiệp, xuất khẩu và giải quyết việc làm trên địa bàn.

Còn nhớ, trong buổi làm việc với Tập đoàn Luxshare - ICT vào tháng 11/2024, ông Nguyễn Đức Trung, khi đó là Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An từng bày tỏ mong muốn tập đoàn tiếp tục mở rộng hoạt động, từng bước sản xuất những sản phẩm hoàn thiện tại Nghệ An, mang thương hiệu “Made in Nghe An (Viet Nam)”, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Quan điểm xuyên suốt của tỉnh là đồng hành cùng doanh nghiệp, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án.

Định hướng này tiếp tục được lãnh đạo tỉnh Nghệ An nhấn mạnh trong các hoạt động xúc tiến đầu tư gần đây. Tỉnh Nghệ An ưu tiên hoàn thiện hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thu hút có chọn lọc các dự án công nghệ cao, có giá trị gia tăng lớn, thân thiện với môi trường.

Chủ tịch UBND tỉnh ông Võ Trọng Hải cùng đoàn công tác làm việc và kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh tại Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An.

Bên cạnh hoạt động đầu tư, Trung Quốc còn là một trong những thị trường xuất nhập khẩu quan trọng của Nghệ An. Quan hệ thương mại giữa hai bên được duy trì thông qua hoạt động xuất khẩu các sản phẩm thế mạnh của địa phương và nhập khẩu máy móc, thiết bị, nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất.

Trong 10 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Nghệ An sang thị trường Trung Quốc đạt 449,78 triệu USD. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu gồm dăm gỗ, sắn và sản phẩm từ sắn, thủy sản, hàng dệt may, đá hoa trắng... Đây đều là những nhóm hàng gắn với lợi thế về nguồn nguyên liệu, năng lực sản xuất và hoạt động chế biến của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu từ Trung Quốc đạt 796 triệu USD. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là máy móc, thiết bị, linh kiện điện tử, hóa chất và nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất. Nguồn hàng này đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động của các doanh nghiệp công nghiệp, đặc biệt là những ngành có nhu cầu lớn về thiết bị, linh kiện và vật tư đầu vào.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Nghệ An và Trung Quốc trong 10 tháng đầu năm 2026 đạt 1.245,78 triệu USD. Trong đó, kim ngạch nhập khẩu cao hơn xuất khẩu 346,22 triệu USD. Từ cơ cấu thương mại này, cũng đã phản ánh nhu cầu nhập khẩu tương đối lớn về tư liệu sản xuất, nguyên phụ liệu và linh kiện phục vụ hoạt động công nghiệp, đồng thời cho thấy dư địa để Nghệ An tiếp tục mở rộng xuất khẩu các mặt hàng có lợi thế.

Mở rộng hợp tác, nâng cao chất lượng tăng trưởng

Thực tiễn cho thấy, quan hệ kinh tế giữa Nghệ An và Trung Quốc không chỉ dừng lại ở hoạt động mua bán hàng hóa mà còn gắn kết chặt chẽ với dòng vốn đầu tư, tổ chức sản xuất và phát triển chuỗi cung ứng. Các dự án đầu tư của doanh nghiệp Trung Quốc tạo ra nhu cầu nhập khẩu thiết bị, linh kiện, nguyên phụ liệu; đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp Nghệ An tham gia cung ứng sản phẩm, dịch vụ và từng bước nâng cao năng lực sản xuất.

Ở góc độ nhà đầu tư, ông Trương Ngọc Tinh, Hội trưởng Thương hội Xuất nhập khẩu sản phẩm cơ điện Trung Quốc đánh giá, lĩnh vực cơ điện và công nghiệp hỗ trợ là hướng hợp tác nhiều triển vọng giữa doanh nghiệp Trung Quốc và các địa phương Việt Nam.

Theo ông, Nghệ An có những lợi thế đáng chú ý về hạ tầng khu công nghiệp, nguồn lao động và chính sách thu hút đầu tư, qua đó có thể trở thành điểm đến chiến lược của các doanh nghiệp sản xuất, chế biến cơ điện và công nghiệp công nghệ cao.

Thực tế, nhiều tập đoàn Trung Quốc như Luxshare, Goertek, Foxconn, Everwin, JuTeng và Shandong… đã đầu tư, hoạt động tại Nghệ An. Sự hiện diện của các doanh nghiệp này không chỉ tạo thêm năng lực sản xuất công nghiệp mà còn mở ra cơ hội hình thành mạng lưới cung ứng, thúc đẩy doanh nghiệp địa phương tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất.

Hoạt động sản xuất tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An.

Từ những kết quả đã đạt được, Nghệ An kỳ vọng tiếp tục thu hút các nhà đầu tư Trung Quốc trong những lĩnh vực có hàm lượng công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, năng lượng xanh và logistics;…

Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả hơn tiềm năng hợp tác, Nghệ An cần tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng thu hút đầu tư, ưu tiên các dự án có công nghệ phù hợp, hiệu quả kinh tế cao, thân thiện với môi trường và có khả năng tạo liên kết với doanh nghiệp trong nước. Cùng với đó là việc tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp phát triển công nghiệp hỗ trợ, nâng cao năng lực quản trị, tiêu chuẩn chất lượng và khả năng đáp ứng yêu cầu của các chuỗi sản xuất quốc tế.

Đối với hoạt động thương mại, việc đa dạng hóa thị trường, nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng của hàng hóa xuất khẩu sẽ là hướng đi quan trọng để giảm phụ thuộc vào một số nhóm sản phẩm truyền thống. Các mặt hàng như dăm gỗ, sắn và sản phẩm từ sắn, thủy sản, hàng dệt may, đá hoa trắng cần được chú trọng nâng cao chất lượng chế biến, xây dựng thương hiệu và đáp ứng tốt hơn các yêu cầu của thị trường.

Với quy mô đầu tư và thương mại ngày càng đáng kể, Trung Quốc tiếp tục là đối tác có vai trò quan trọng trong bức tranh phát triển kinh tế đối ngoại của Nghệ An. Việc khai thác hiệu quả mối quan hệ này, gắn thu hút đầu tư với chuyển giao công nghệ, phát triển công nghiệp hỗ trợ và mở rộng thị trường xuất khẩu, sẽ góp phần tạo động lực cho Nghệ An tăng trưởng bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh và từng bước khẳng định vị thế trong mạng lưới sản xuất, thương mại khu vực.