Trung Quốc tăng thuế thịt bò Brazil, cơ hội mở ra cho Argentina và Uruguay

Từ ngày 1-10-2026, Trung Quốc áp thuế bổ sung 55% đối với thịt bò nhập khẩu từ Brazil vượt hạn ngạch năm nay.

Theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, Brazil đã sử dụng hết hạn ngạch 1,106 triệu tấn. Cộng với thuế nhập khẩu thông thường 12%, tổng mức thuế đối với lượng hàng vượt hạn ngạch lên tới 67%.

Thịt bò được bày bán tại siêu thị ở Rio de Janeiro, Brazil. Ảnh tư liệu, minh họa: AFP/TTXVN

Biện pháp này thuộc cơ chế tự vệ đối với thịt bò nhập khẩu được Trung Quốc triển khai từ ngày 1-1-2026 trong thời hạn 3 năm. Tổng hạn ngạch năm 2026 khoảng 2,7 triệu tấn.

Bắc Kinh cho biết biện pháp nhằm bảo vệ ngành chăn nuôi trong nước trước tác động của nhập khẩu gia tăng, trong bối cảnh giá thịt bò giảm do dư cung và nhu cầu chững lại.

Australia cũng đã sử dụng hết hạn ngạch 205.000 tấn và bị áp thuế bổ sung 55% đối với lượng thịt bò vượt hạn ngạch từ ngày 20-6.

Nhờ vậy, Argentina và Uruguay có cơ hội tăng xuất khẩu thịt bò sang Trung Quốc khi sức ép cạnh tranh giảm.

Báo cáo ghi nhận giá xuất khẩu một số phần thịt bò của Argentina sang Trung Quốc tăng lên 7.700 USD/tấn, so với 7.200 USD/tấn một tháng trước và 5.400 USD/tấn một năm trước.

Tuy nhiên, nguồn cung đang thu hẹp khi số bò cái đưa đi giết mổ tại Argentina trong 8 tháng đầu năm giảm 13% so với cùng kỳ, còn 1,6 triệu con.

Dự báo, cơ hội tăng xuất khẩu có thể kéo dài không quá 60 ngày, trước khi Brazil và Australia lấy lại vị thế.

Để giảm tác động, Brazil tìm cách sử dụng phần hạn ngạch chưa dùng hết của các nước khác.

Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva cho biết Uruguay đã đồng ý cho Brazil sử dụng phần hạn ngạch còn dư của nước này. Tuy nhiên, Trung Quốc chưa chấp thuận phương án trên trong năm nay hoặc năm tới.

Theo ước tính của Hiệp hội các nhà xuất khẩu thịt bò Brazil (Abiec), tổng lượng thịt bò xuất khẩu của Brazil có thể giảm 10% trong năm 2026 so với năm trước, trong bối cảnh các hạn chế từ Trung Quốc và việc Liên minh châu Âu thắt chặt nhập khẩu.