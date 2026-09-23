Trung Quốc tăng nhập khẩu dầu có thể đẩy giá dầu tăng cao

Cơ sở dự trữ dầu thô của Mỹ tại Carson, bang California. Ảnh: AFP/TTXVN

Rory Johnston, người sáng lập công ty nghiên cứu thị trường dầu mỏ Commodity Context cho biết: “Yếu tố quan trọng nhất giúp thị trường dầu cân bằng vào thời điểm nguồn cung sụt giảm mạnh nhất trong các tháng 3, 4 và 5, chính là việc Trung Quốc cắt giảm đáng kể hoạt động mua dầu thô. Giờ đây, khi họ quay lại mua vào, sự cân bằng cung-cầu đó sẽ càng trở nên thắt chặt hơn".

Theo dữ liệu từ Bloomberg, sau khi cuộc chiến với Iran nổ ra và khiến 20% nguồn cung dầu toàn cầu đi qua Eo biển Hormuz bị chặn lại, lượng dầu nhập khẩu của Trung Quốc đã giảm mạnh từ mức đỉnh 50 triệu tấn vào tháng 3/2026 xuống còn 29 triệu tấn vào cuối tháng 6. Kể từ đó, con số này đã phục hồi lên mức gần 40 triệu tấn vào cuối tháng 8.

Trong một báo cáo hồi đầu tháng 8, Marc Ercolao, chuyên gia kinh tế tại Ngân hàng Toronto-Dominion đã nhận định: "Trung Quốc là một phần quan trọng của câu chuyện này". Ông đề cập đến các biện pháp mà nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã thực hiện nhằm cắt giảm lượng dầu thô nhập khẩu (tương đương khoảng 5% nhu cầu toàn cầu), qua đó giúp "giảm bớt một phần áp lực về nguồn cung trong năm qua".

Theo ông Ercolao, nếu xu hướng gia tăng nhập khẩu của Trung Quốc tiếp diễn, nó sẽ tạo thêm "áp lực đẩy giá" lên giá dầu. Dù vậy, ông cho rằng, những biến động địa chính trị - bao gồm việc thiếu vắng thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran cũng như vụ tấn công gần đây của lực lượng Houthi (có trụ sở tại Yemen) vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Saudi Arabia - vẫn là những yếu tố quan trọng hơn cả.

Trung Quốc đã tăng cường nhập khẩu dầu thô trong 2 tháng liên tiếp sau khi chạm đáy vào tháng 6. Tuy nhiên, theo ông Johnston, mức tăng này chưa đủ để khẳng định sự "phục hồi bền vững của nhu cầu". Ông Johnston cho biết thêm, Trung Quốc đang mua dầu theo giá thị trường, bởi lẽ bên cạnh việc phải sử dụng đến kho dự trữ dầu thô thương mại, tốc độ cung ứng các sản phẩm dầu đã qua tinh chế - chẳng hạn như dầu diesel - hiện nay cũng không thực sự bền vững.

Theo ông Ercolao, Trung Quốc là một yếu tố mới nổi đáng chú ý, đặc biệt là khi nhiều người từng đánh giá thấp tác động của việc Trung Quốc giảm nhập khẩu đối với xu hướng hạ giá dầu.