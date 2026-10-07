Trung Quốc tăng mua dầu Iraq, Qatar khi nguồn cung từ Iran giảm gần một nửa

Các nhà máy lọc dầu Trung Quốc tăng mua dầu từ Iraq, Qatar. Ảnh minh họa

Theo Reuters, ba thương nhân nắm rõ các giao dịch này cho biết các nhà máy lọc dầu Trung Quốc đã mua ít nhất 12 triệu thùng dầu thô Iraq và Qatar từ các công ty thương mại Mercuria, Totsa và Trafigura. Ước tính tổng lượng mua vào khoảng 15-20 triệu thùng.

Các lô hàng được bán với mức giá cao hơn từ 12 USD đến khoảng 20 USD/thùng so với dầu Brent ICE, tính trên cơ sở giao hàng. Phần lớn lượng dầu được mua là dầu Basra Medium và Basra Heavy của Iraq, nằm trong số những loại dầu Trung Đông có giá rẻ nhất hiện nay.

Các bên mua gồm Hongrun Petrochemical, Qicheng Petrochemical, Qirun Petrochemical, Hualong và Chambroad Petrochemical. Theo một thương nhân, dầu Iraq đã trở thành chuẩn tham chiếu mới đối với các nhà máy lọc dầu độc lập của Trung Quốc nhờ nguồn cung dồi dào và khả năng giao hàng nhanh. Hongrun và Shenchi Petrochemical cũng mua 3 triệu thùng dầu al-Shaheen của Qatar để giao vào đầu tháng 11.

Các giao dịch trên diễn ra sau khi các nhà máy lọc dầu độc lập Trung Quốc mua hơn 20 triệu thùng dầu thô từ Tây Phi, Canada và Colombia trong khoảng cuối tháng 8 đến đầu tháng 9.

Nguồn cung dầu Iran giảm mạnh

Các nhà máy lọc dầu độc lập của Trung Quốc trong những năm gần đây phụ thuộc nhiều vào dầu thô được bán với giá chiết khấu từ các nhà sản xuất chịu lệnh trừng phạt, đặc biệt là Iran.

Tuy nhiên, theo dữ liệu của công ty phân tích Kpler, lượng dầu Iran nhập khẩu vào Trung Quốc trong tháng 9 giảm gần một nửa so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 590.000 thùng/ngày, mức thấp nhất kể từ tháng 1/2023.

Lượng dầu thô Iran được lưu trữ trên các tàu bên ngoài khu vực phong tỏa cũng giảm hơn một nửa, từ 100 triệu thùng vào cuối tháng 7 xuống còn 45 triệu thùng. Iran không xuất khẩu bất kỳ lượng dầu thô nào trong tháng 9.

Giá chào bán được hạ xuống

Reuters cho biết theo một thương nhân, khi hoạt động xuất khẩu qua eo biển Hormuz phục hồi, các công ty thương mại đã hạ giá chào bán nhằm kích thích nhu cầu từ các nhà máy lọc dầu độc lập của Trung Quốc. Các bên mua không sẵn sàng trả mức chênh lệch giá giao ngay cao hơn 20 USD/thùng.

Theo công ty tư vấn Horizon Insights, tỷ lệ hoạt động của các nhà máy lọc dầu tại Sơn Đông giảm từ gần 60% vào đầu tháng 9 xuống khoảng 55% vào cuối tháng, trong bối cảnh biên lợi nhuận suy giảm sau khi Trung Quốc áp trần mức tăng giá nhiên liệu, trong khi chi phí dầu thô đầu vào tăng mạnh.

Đến cuối tháng 9, các nhà máy lọc dầu lỗ từ 250 đến 500 nhân dân tệ (37,29-74,58 USD)/tấn, so với mức lãi khoảng 500 nhân dân tệ/tấn vào đầu tháng 9.