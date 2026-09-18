Trung Quốc tăng mạnh xuất khẩu dầu tinh chế trong tháng 8

Các bể chứa dầu tại Chu Sơn, Chiết Giang, Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

Trung Quốc, một trong những nước xuất khẩu các sản phẩm dầu tinh chế lớn tại châu Á, đã hạn chế xuất khẩu các sản phẩm như dầu diesel, xăng và nhiên liệu máy bay từ giữa tháng 3 nhằm bảo đảm nguồn cung trong nước trước những rủi ro đối với nguồn cung từ Trung Đông. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã bắt đầu nới lỏng các hạn chế từ giữa tháng 7 và được dự báo sẽ tiếp tục nới lỏng kiểm soát xuất khẩu trong tháng 9, tạo điều kiện để nước này tận dụng mức biên lợi nhuận cao hơn trên thị trường nước ngoài.

Tổng xuất khẩu các sản phẩm dầu tinh chế, bao gồm dầu diesel, xăng, nhiên liệu máy bay và nhiên liệu hàng hải, đạt 6,01 triệu tấn trong tháng 8. Tuy nhiên, trong 8 tháng đầu năm, Trung Quốc đã xuất khẩu 34,24 triệu tấn sản phẩm dầu tinh chế, giảm 9,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xuất khẩu nhiên liệu máy bay trong tháng 8 tăng 41,4% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 2,55 triệu tấn, mức cao kỷ lục theo tháng. Trong 8 tháng đầu năm, xuất khẩu nhiên liệu máy bay giảm 14,4% so với cùng kỳ, xuống còn 11,76 triệu tấn.

Xuất khẩu dầu diesel trong tháng 8 tăng 42,1% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 1,33 triệu tấn, mức cao nhất kể từ tháng 3/2024. Trong 8 tháng đầu năm, xuất khẩu dầu diesel tăng 5,9%, lên 4,84 triệu tấn.

Xuất khẩu xăng đạt 700.000 tấn trong tháng 8, giảm 17,5% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng là mức cao nhất kể từ tháng 10 năm ngoái. Từ tháng 1 đến tháng 8, Trung Quốc xuất khẩu 2,42 triệu tấn xăng, giảm 57,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dữ liệu cũng cho thấy nhập khẩu LNG của Trung Quốc trong tháng 8 giảm 17,8% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 5,16 triệu tấn. Trong 8 tháng đầu năm, nhập khẩu LNG của Trung Quốc giảm 6,8% so với cùng kỳ, xuống còn 38,86 triệu tấn.