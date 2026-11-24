Trái cây được bày bán tại các siêu thị ở thủ đô Bangkok. Ảnh: Ngọc Quang – PV TTXVN tại Thái Lan

Trái cây trở thành mặt hàng nhập khẩu đứng đầu tại cảng này, trong bối cảnh tuyến vận tải đường thủy quốc tế trên sông Lan Thương–Mekong đang được khai thác để vận chuyển hàng hóa giữa hai nước.

Tuyến đường thủy này kết nối cảng Chiang Saen, tỉnh Chiang Rai của Thái Lan, với cảng Guanlei, tỉnh Vân Nam của Trung Quốc. Thời gian vận chuyển bằng tàu từ Chiang Saen đến Guanlei khoảng 26 giờ và không phải quá cảnh qua nước thứ ba. So với vận tải đường bộ, tuyến đường thủy giúp rút ngắn khoảng 3 ngày vận chuyển và giảm khoảng 20% chi phí logistics.

Để tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, Hải quan Tây Song Bản Nạp đã triển khai cơ chế “luồng xanh” (Green Channel), tổ chức kiểm tra và thông quan hàng hóa 24 giờ mỗi ngày. Trái cây nhập khẩu qua tuyến này được phân phối đến thị trường tại 20 tỉnh của Trung Quốc. Các loại trái cây Thái Lan có tiềm năng xuất khẩu qua tuyến vận tải này gồm sầu riêng, măng cụt và nhãn.

Từ tháng 10, mực nước sông Mekong bắt đầu xuống thấp, khiến tàu thuyền di chuyển chậm hơn và ảnh hưởng đến năng lực vận chuyển hàng hóa. Trước tình hình này, cơ quan xúc tiến thương mại Thái Lan đã khuyến nghị doanh nghiệp kết hợp vận tải đường thủy với đường bộ hoặc đường sắt Lào–Trung Quốc để chủ động lựa chọn phương thức vận chuyển khi mực nước sông không thuận lợi.

Bên cạnh việc phát triển tuyến vận tải, Trung Quốc cũng tăng cường năng lực kiểm nghiệm trái cây nhập khẩu. Phòng kiểm nghiệm thuộc Trung tâm Thương mại Trái cây Trung Quốc–ASEAN tại thành phố Bằng Tường, trực thuộc thành phố Sùng Tả, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, đã được đưa vào hoạt động với tổng vốn đầu tư khoảng 14,9 triệu USD. Cơ sở này cách cửa khẩu Hữu Nghị Quan khoảng 5 km. Đây là một trong những cửa ngõ quan trọng tiếp nhận trái cây từ các nước ASEAN, trong đó có sầu riêng tươi của Thái Lan.

Việc đưa phòng kiểm nghiệm vào hoạt động giúp nâng số mặt hàng nông sản và thực phẩm của ASEAN thuộc danh mục có thể kiểm nghiệm tại đây từ 450 lên 800. Riêng đối với sầu riêng tươi, số mẫu kiểm nghiệm chất vàng O (Basic Yellow 2 – BY2) và cadimi tăng từ mức trung bình 200 lên hơn 400 mẫu mỗi ngày. Quy trình kiểm tra trái cây trong vòng 2 giờ giúp rút ngắn thời gian kiểm tra hơn 20%.

Việc tăng cường năng lực kiểm nghiệm không đồng nghĩa với nới lỏng các tiêu chuẩn nhập khẩu. Doanh nghiệp xuất khẩu vẫn phải kiểm soát chất lượng sản phẩm trong toàn bộ quá trình, từ sản xuất, thu hoạch, phân loại, đóng gói đến vận chuyển, nhằm đáp ứng các yêu cầu của thị trường Trung Quốc.

Về thương mại, năm 2025, Thái Lan xuất khẩu 2.635.989 tấn trái cây tươi và chế biến sang Trung Quốc, đạt kim ngạch 6.033,77 triệu USD, giảm 0,47% so với năm trước. Trong 9 tháng kể từ đầu năm 2026, lượng xuất khẩu đạt 2.286.779 tấn, với kim ngạch 6.214,19 triệu USD, tăng 15,50% so với cùng kỳ năm 2025. Như vậy, kim ngạch xuất khẩu trái cây tươi và chế biến của Thái Lan sang Trung Quốc trong 9 tháng kể từ đầu năm 2026 đã vượt tổng kim ngạch của cả năm 2025.