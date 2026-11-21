Sản xuất công nghiệp tại Trung Quốc. (Ảnh minh họa: TTXVN phát)

Ngành công nghiệp điện toán của Trung Quốc đang ngày càng nâng cao khả năng tự chủ, với sự gia tăng thị phần của các thiết bị tăng tốc Trí tuệ Nhân tạo (AI) sản xuất trong nước và việc sử dụng ngày càng rộng rãi các phần mềm do doanh nghiệp nội địa phát triển. Cùng với đó, năng lực tính toán của Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng mạnh, đứng thứ hai thế giới và được dự báo sẽ mở rộng đáng kể trong những năm tới, đáp ứng nhu cầu phát triển nhanh chóng của nền kinh tế số và Trí tuệ Nhân tạo.

Nhận định trên được các chuyên gia đưa ra tại Hội nghị Điện toán Thế giới năm 2026 (World Computing Conference 2026), khai mạc ngày 20/11 tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Các đại biểu cho rằng năng lực tính toán đã trở thành nền tảng quan trọng của nền kinh tế số và Trí tuệ Nhân tạo, đồng thời là một trong những thước đo chủ yếu về sức mạnh quốc gia.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lưu Liệt Hồng (Liu Liehong), Cục trưởng Cục Dữ liệu Quốc gia Trung Quốc, cho biết tổng năng lực tính toán của nước này đã vượt 3,1 triệu PFlops (đơn vị đo hiệu suất tính toán), đứng thứ hai thế giới. Tính đến cuối tháng 6/2026, số lượng token được xử lý hàng ngày đã vượt 500.000 tỷ. Token là đơn vị dữ liệu cơ bản được sử dụng trong quá trình xử lý thông tin của các mô hình Trí tuệ Nhân tạo.

Theo ông Lưu Liệt Hồng, token đang trở thành một thước đo quan trọng trong giai đoạn phát triển mới của nền kinh tế số. Khả năng tạo ra, ứng dụng và lưu thông token, cũng như quy mô sử dụng, có thể phần nào phản ánh hiệu quả hoạt động của hạ tầng điện toán, năng lực đổi mới các mô hình Trí tuệ Nhân tạo và mức độ khai thác tài nguyên dữ liệu.

Trong khi đó, ông Lưu Văn Cường (Liu Wenqiang), Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Công nghiệp Thông tin Điện tử Trung Quốc, đánh giá ngành công nghiệp điện toán của nước này đang ngày càng tự chủ hơn. Trong năm 2025, thị phần của các loại thẻ tăng tốc Trí tuệ Nhân tạo do Trung Quốc sản xuất tiếp tục tăng.

Bên cạnh đó, ngày càng nhiều phần mềm nền tảng và phần mềm Trí tuệ Nhân tạo được sử dụng trong ngành điện toán cũng do Trung Quốc tự phát triển. Ông Lưu Văn Cường dự báo đến năm 2030, năng lực tính toán thông minh của Trung Quốc có thể đạt 10.000 EFlops, chiếm hơn 90% tổng năng lực tính toán của nước này.

Theo ông Cao Đông Thăng (Gao Dongsheng), chuyên gia thuộc Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc, sự phát triển nhanh chóng của hoạt động huấn luyện các mô hình Trí tuệ Nhân tạo quy mô lớn và các tác nhân Trí tuệ Nhân tạo đang làm gia tăng nhu cầu về hiệu suất tính toán, độ tin cậy và khả năng tiết kiệm năng lượng.

Ông cho biết Trung Quốc đã xây dựng được chuỗi công nghiệp điện toán tương đối hoàn chỉnh. Tính đến tháng 9/2026, sản lượng máy chủ sản xuất trong nước đạt hơn 4 triệu máy, trong khi năng lực tính toán thông minh tăng 146% so với cùng kỳ năm trước./.