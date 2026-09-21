Trung Quốc tăng cường thu mua đậu tương Mỹ

Nông dân thu hoạch đậu tương tại trang trại ở Scribber, bang Nebraska, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Các thương nhân am hiểu vấn đề cho biết các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc đã đặt mua ít nhất 4 chuyến hàng đậu tương, tương đương khoảng 260.000 tấn vào cuối tuần trước. Các nguồn tin này cho hay các chuyến hàng này chủ yếu dự kiến được bốc xếp trong tháng 12 và tháng 1 từ vùng Tây Bắc Thái Bình Dương và khu vực Vịnh Mexico của Mỹ.

Tháng này, Trung Quốc đã thực hiện được hơn một nửa cam kết mua ít nhất 25 triệu tấn đậu tương Mỹ mỗi năm cho đến năm 2028. Đây là một phần của thỏa thuận đình chiến thương mại lớn hơn được hai nước thống nhất tại hội nghị thượng đỉnh diễn ra ở Hàn Quốc vào tháng 10 năm ngoái.

Bên cạnh cam kết về đậu tương, Trung Quốc cũng hứa sẽ mua ít nhất 17 tỷ USD nông sản Mỹ mỗi năm, dù các đơn hàng lớn đối với những mặt hàng nông sản chủ lực khác - bao gồm lúa mì và ngô - vẫn chưa xuất hiện.

Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã thảo luận về việc cắt giảm thuế quan đối với một số mặt hàng, trong đó có các mặt hàng năng lượng và nông sản của Mỹ. Nếu được hiện thực hóa, động thái này có thể thu hút các thương nhân từ khu vực tư nhân quay trở lại thị trường, qua đó thúc đẩy tiến độ thực hiện cả hai cam kết nói trên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Washington trong tuần này. Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong đã tiến hành các cuộc đàm phán mà cả hai bên đều đánh giá là mang tính xây dựng, trong đó thảo luận về nhiều vấn đề bao gồm trí tuệ nhân tạo (AI) và thương mại.