Trung Quốc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp nhà nước

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: THX/TTXVN

Trong văn bản chỉ đạo mới nhất về công tác xây dựng Đảng tại các doanh nghiệp nhà nước được đọc tại Hội nghị công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nhà nước tổ chức tại Bắc Kinh ngày 13/11, ông Tập Cận Bình ghi nhận công tác xây dựng Đảng trong các doanh nghiệp nhà nước đã được củng cố và đạt nhiều tiến bộ trên các lĩnh vực kể từ Đại hội XVIII của Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 2012. Nhà lãnh đạo Trung Quốc yêu cầu tiếp tục duy trì và tăng cường vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với khu vực doanh nghiệp nhà nước, đồng thời đưa sự lãnh đạo của Đảng vào sâu hơn trong mọi khâu quản trị doanh nghiệp.

Ông Tập Cận Bình cũng nhấn mạnh việc gắn kết chặt chẽ công tác xây dựng Đảng với hoạt động sản xuất, kinh doanh; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực cao, chuyên nghiệp; tăng cường xây dựng tác phong, thực thi kỷ luật và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Thái Kỳ (Cai Qi) - Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, thành viên Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc - cho rằng chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã định hướng cho việc tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các doanh nghiệp nhà nước. Ông nhấn mạnh yêu cầu nhận thức đầy đủ những đòi hỏi mới đối với công tác này trong bối cảnh tình hình thế giới, trong nước và nội bộ Đảng có nhiều thay đổi.

Ông Thái Kỳ đồng thời kêu gọi kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiếp tục thể chế hóa và chuẩn hóa vai trò lãnh đạo của Đảng đối với các doanh nghiệp nhà nước.