Trung Quốc tăng cường các biện pháp chống nghèo và phát triển nông thôn

Nông dân thu hoạch lúa mỳ trên cánh đồng ở Sơn Đông, Trung Quốc ngày 24/5/2025. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Bộ trưởng Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc Trương Trụ ngày 29/9 cho biết năm nay đánh dấu sự khởi đầu của giai đoạn Quy hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026-2030) và sự phát triển nông nghiệp, nông thôn ở nước này vẫn duy trì đà tăng trưởng ổn định, tích cực.

Trung Quốc đã có những bước khởi đầu vững chắc trong nỗ lực cung cấp sự hỗ trợ thường xuyên và có trọng tâm cho những người có nguy cơ tái nghèo.

Theo ông Trương Trụ, cơ chế giám sát và triển khai hỗ trợ thường xuyên, có trọng tâm về cơ bản đã được thiết lập. Toàn bộ 2,56 triệu người được xác định có nguy cơ tái nghèo ở nước này đều đã nhận được sự hỗ trợ cụ thể, góp phần tạo lá chắn vững chắc ngăn chặn tình trạng tái nghèo trên diện rộng. Thu nhập ở khu vực nông thôn tăng lên cùng với những tiến bộ trong hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn đã tạo động lực hỗ trợ cho nền kinh tế nói chung.

Quan chức trên cho biết trong giai đoạn Quy hoạch 5 năm lần thứ 15, Trung Quốc sẽ tập trung nâng cao cả sản lượng lẫn chất lượng nông sản, đồng thời tăng cường năng lực sản xuất tổng thể và hiệu quả kinh tế.

Sự chuyển dịch này phản ánh nhu cầu tiêu dùng đang thay đổi, đòi hỏi Trung Quốc không chỉ đảm bảo nguồn cung nông sản ổn định mà còn phải cải thiện cơ cấu và chất lượng sản phẩm.

Trung Quốc sẽ tiếp tục ưu tiên sản xuất lương thực thông qua việc ổn định diện tích gieo trồng và gia tăng năng suất. Đồng thời, nước này sẽ phát triển hệ thống cung ứng thực phẩm đa dạng hơn, tối ưu hóa cơ cấu nông sản và nâng cao chất lượng, chuyển hướng nông nghiệp từ chú trọng sản lượng sang cân bằng hơn giữa số lượng và chất lượng.

Theo ông Trương Trụ, sản lượng lương thực vụ Hè năm nay của Trung Quốc lần đầu tiên vượt mốc 150 triệu tấn, trong khi sản lượng lúa vụ sớm duy trì ở mức trên 28 triệu tấn trong 6 năm liên tiếp.

Lương thực vụ Thu-chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng sản lượng thu hoạch hằng năm của Trung Quốc-hiện đang được thu hoạch trên diện rộng, đưa nước này tiến tới một vụ mùa bội thu nữa

Ngoài ra, Trung Quốc sẽ thúc đẩy đổi mới công nghệ và thể chế, đồng thời tăng cường áp dụng các tiến bộ công nghệ vào phát triển nông nghiệp.

Theo ông Trương Trụ, các nỗ lực sẽ tập trung vào việc nâng cao tính tự chủ trong khoa học và công nghệ nông nghiệp, cũng như kết hợp đồng bộ giữa cải tạo đất canh tác, các giống cây trồng, máy móc và phương thức canh tác nhằm gia tăng hiệu quả.

Chính phủ Trung Quốc sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách nông thôn, bao gồm các chương trình thí điểm gia hạn hợp đồng sử dụng đất nông thôn thêm 30 năm sau khi các hợp đồng thuộc đợt hai hết hạn./.