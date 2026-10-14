Trung Quốc tận dụng kỳ nghỉ học đường để kích cầu du lịch

Kỳ nghỉ giúp trẻ em có thêm trải nghiệm thực tế và tăng thời gian gắn kết giữa các thành viên gia đình. Ảnh minh hoạ: AI

Chính sách này được kỳ vọng góp phần phân bổ nhu cầu du lịch đồng đều hơn trong năm, đồng thời mở ra cơ hội phát triển các loại hình du lịch kết hợp trải nghiệm và giáo dục.

Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CMG), thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, công bố lịch nghỉ thu từ ngày 17-20.11.2026 và nghỉ xuân vào ngày 1-2.4.2027 cho học sinh tiểu học và trung học.

Nhiều địa phương khác cũng triển khai kế hoạch tương tự. Tại thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, kỳ nghỉ thu diễn ra từ ngày 25-27.11. Khi kết hợp với hai ngày nghỉ cuối tuần, học sinh có thể nghỉ liên tục 5 ngày.

Còn tại tỉnh Tứ Xuyên, thành phố Tự Cống tổ chức kỳ nghỉ từ ngày 16-18.11, trong khi thành phố Phàn Chi Hoa bố trí kỳ nghỉ từ ngày 18-20.11. Còn thành phố Thành Đô cũng dự kiến tổ chức kỳ nghỉ thu kéo dài 3 ngày vào giữa tháng 11. Các địa phương thuộc tỉnh Quý Châu và Hồ Nam cũng công bố kế hoạch tương tự.

Kỳ nghỉ thu giúp bổ sung khoảng thời gian nghỉ giữa dịp Quốc khánh và Tết Dương lịch, tạo điều kiện để các gia đình tổ chức những chuyến đi dài ngày hơn.

Do học sinh thường đi du lịch cùng cha mẹ, chính sách này có thể góp phần gia tăng lượng khách và thúc đẩy chi tiêu cho các dịch vụ lưu trú, ăn uống, đi lại và vui chơi giải trí.

Bên cạnh du lịch truyền thống, kỳ nghỉ thu còn tạo cơ hội phát triển các sản phẩm trải nghiệm nông nghiệp, tham quan nông trại, thu hoạch nông sản và giáo dục ngoài lớp học.

Với những gia đình không có điều kiện đi xa, các chuyến du lịch ngắn ngày, hoạt động tại công viên giải trí, khu nghỉ dưỡng nông thôn và điểm cắm trại cũng có thể trở thành lựa chọn phù hợp.

Kinh nghiệm bước đầu cho thấy hiệu quả tích cực. Theo báo cáo, năm 2025, Chiết Giang trở thành tỉnh đầu tiên của Trung Quốc triển khai kỳ nghỉ xuân và thu tại tất cả các thành phố trong tỉnh.

Trong thời gian nghỉ, địa phương tổ chức các chương trình chăm sóc học sinh ngoài giờ học, đồng thời duy trì hoạt động tại trường để hỗ trợ những gia đình có cha mẹ không thể nghỉ làm. Tứ Xuyên cũng tổ chức các hoạt động tham quan bảo tàng và sự kiện thể thao dành cho học sinh.

Trong kỳ nghỉ thu năm 2025, lượng hành khách đi tàu tại Chiết Giang tăng 22,1% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lượng đặt vé tại Tứ Xuyên tăng gấp 3,4 lần.

Những số liệu này cho thấy kỳ nghỉ học đường có thể tạo thêm động lực cho nhu cầu đi lại và du lịch. Tuy nhiên, để chính sách phát huy hiệu quả lâu dài, việc giải quyết bài toán chăm sóc trẻ em vẫn rất quan trọng.

Nếu lịch nghỉ của học sinh không phù hợp với thời gian nghỉ phép của cha mẹ, nhiều gia đình sẽ khó tổ chức các chuyến đi chung. Vì vậy, Trung Quốc đang thúc đẩy các biện pháp hỗ trợ nghỉ phép có hưởng lương.

Tại thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, các đề nghị nghỉ phép của người lao động trong thời gian con nghỉ xuân và thu được ưu tiên xem xét.

Theo các chuyên gia, việc phân bổ kỳ nghỉ hợp lý, kết hợp với chính sách hỗ trợ gia đình, có thể giúp chuyển nhu cầu du lịch từ một số mùa cao điểm sang nhiều thời điểm trong năm. Qua đó, Trung Quốc kỳ vọng vừa thúc đẩy tiêu dùng, vừa tạo điều kiện để trẻ em có thêm trải nghiệm thực tế và tăng thời gian gắn kết giữa các thành viên gia đình.