Trung Quốc tái khẳng định lệnh cấm mang thai hộ trong bối cảnh các hoạt động bất hợp pháp gia tăng

Một y tá chăm sóc trẻ sơ sinh tại khoa Sơ sinh, Bệnh viện Trung tâm số 4 Bảo Định, thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa xã

Ông Yang Jinrui, người phát ngôn của Ủy ban trên, cho biết các báo cáo truyền thông gần đây cho thấy nhiều tổ chức bất hợp pháp đang thực hiện các dịch vụ mang thai hộ tại những địa điểm không phải cơ sở y tế, với sự tham gia của các cá nhân không có giấy phép và thiếu chuyên môn, gây ra những rủi ro nghiêm trọng cho khách hàng. Ông cho biết các tổ chức bất hợp pháp này thường lạm dụng thuốc kích rụng trứng, có thể gây tổn thương buồng trứng, dẫn đến xuất huyết ồ ạt, nhiễm trùng nghiêm trọng, thậm chí đe dọa đến tính mạng.

Ông nhấn mạnh điều kiện nuôi cấy và chuyển phôi kém chất lượng có thể dẫn đến sảy thai, sinh non, thai chết lưu và các dị tật bẩm sinh nghiêm trọng ở trẻ sơ sinh. "Mọi hình thức mang thai hộ đều bị nghiêm cấm tại Trung Quốc. Các hoạt động mang thai hộ có tổ chức bị coi là hành vi bất hợp pháp và phạm tội, sẽ phải đối mặt với các hình phạt nghiêm khắc theo pháp luật," ông khẳng định. Ông cũng lưu ý rằng các thỏa thuận mang thai hộ không được pháp luật Trung Quốc bảo vệ và những người tham gia có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý. Theo ông, những người gặp khó khăn về khả năng sinh sản có thể tìm kiếm dịch vụ chẩn đoán và điều trị chuẩn hóa tại các cơ sở hỗ trợ sinh sản đủ điều kiện. Ông cũng khuyến khích người dân báo cáo các thông tin liên quan đến hoạt động mang thai hộ bất hợp pháp cho cơ quan công an và cơ quan y tế địa phương.

Trong những tháng gần đây, cơ quan y tế tại các tỉnh Hồ Nam và Hồ Bắc cho biết họ đã phối hợp với lực lượng công an địa phương triệt phá một số cơ sở thực hiện dịch vụ mang thai hộ "chui" và đang tiến hành các cuộc điều tra liên quan.