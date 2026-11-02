Trung Quốc sửa quy định đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu thực phẩm

Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) vừa ban hành Thông báo số 150 năm 2026 sửa đổi Quy định về quản lý đăng ký đối với doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu thực phẩm. Văn bản có hiệu lực từ ngày 23/10/2026, thay thế quy định ban hành kèm theo Thông báo số 55 năm 2012.

Tổng cục Hải quan Trung Quốc ban hành Thông báo số 150 về quản lý đăng ký đối với nhà xuất khẩu, nhập khẩu thực phẩm.

Thông tin từ Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật Việt Nam (Văn phòng SPS Việt Nam) cho biết, cơ quan này đã nhận được Công điện số TCO CĐ 253.2026 ngày 27/10/2026 của Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc về quy định mới.

Đây là quy định liên quan trực tiếp đến hoạt động xuất khẩu thực phẩm của doanh nghiệp Việt Nam sang Trung Quốc. Do đó, các doanh nghiệp cần chủ động rà soát hồ sơ, thông tin đăng ký và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo yêu cầu của thị trường nhập khẩu.

Theo quy định mới, các nhà xuất khẩu và đại lý ở nước ngoài đưa thực phẩm vào Trung Quốc thuộc diện điều chỉnh phải thực hiện đăng ký với GACC, đồng thời chịu trách nhiệm về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của thông tin cung cấp.

Một điểm đáng chú ý là mẫu đăng ký tại Phụ lục 1 được đơn giản hóa, giảm số lượng thông tin phải kê khai từ 20 xuống còn 10 mục. Theo Điều 6, cơ quan hải quan Trung Quốc hoàn thành thủ tục đăng ký trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ và tài liệu kèm theo. Trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng yêu cầu, cơ quan hải quan sẽ thông báo một lần cho người nộp hồ sơ trong thời hạn 3 ngày làm việc.

Doanh nghiệp xuất khẩu hoặc đại lý nước ngoài có thể thực hiện thủ tục đăng ký, thay đổi thông tin hoặc hủy đăng ký thông qua Cổng thông tin một cửa thương mại quốc tế hoặc Cổng dịch vụ công của Hải quan Trung Quốc. Sau khi hoàn tất đăng ký, thông tin doanh nghiệp được công bố trên trang thông tin chính thức của GACC tại địa chỉ http://credit.customs.gov.cn/.

Quy định mới cũng nêu rõ trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc duy trì tính chính xác của thông tin đăng ký. Đây là yêu cầu cần được các đơn vị xuất khẩu thực phẩm Việt Nam quan tâm, nhất là khi có thay đổi về thông tin pháp lý hoặc hoạt động kinh doanh. Theo Điều 7 của quy định mới, khi thông tin đăng ký có thay đổi, nhà xuất khẩu hoặc đại lý nước ngoài phải thực hiện thủ tục điều chỉnh với cơ quan hải quan có thẩm quyền trong vòng 60 ngày kể từ ngày phát sinh thay đổi.

Bên cạnh đó, Điều 8 quy định các trường hợp bị hủy đăng ký, gồm: doanh nghiệp giải thể, phá sản hoặc chấm dứt hoạt động theo quy định pháp luật; bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi hoặc hủy bỏ đăng ký, giấy phép kinh doanh; chủ động đề nghị hủy đăng ký và các trường hợp khác theo quy định.

Trước những thay đổi này, Văn phòng SPS Việt Nam đề nghị các cơ quan, đơn vị, hiệp hội ngành hàng nghiên cứu và phổ biến kịp thời nội dung Thông báo số 150 năm 2026 đến doanh nghiệp liên quan, bảo đảm hoạt động đăng ký và xuất khẩu thực phẩm sang Trung Quốc tuân thủ quy định của thị trường nhập khẩu. Doanh nghiệp cần chủ động kiểm tra tình trạng đăng ký hiện tại, đối chiếu các thông tin đã kê khai với thực tế hoạt động và kịp thời thực hiện thủ tục điều chỉnh khi phát sinh thay đổi, tránh ảnh hưởng đến quá trình xuất khẩu.