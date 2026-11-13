Trung Quốc sử dụng UAV vận chuyển thực phẩm phục vụ du khách

Khách hàng chỉ cần quét mã QR hay đặt hàng ở các công viên và điểm tham quan, những thiết bị không người lái sẽ giao tận tay món hàng họ cần, từ đồ ăn mang đi, cà phê đến trà sữa trân châu.

Trung Quốc đã nổi lên như một trong những thị trường logistics tiên tiến nhất thế giới. Các thiết bị bay không người lái (UAV) thương mại được hỗ trợ bởi một nền tảng sản xuất rộng lớn, "nền kinh tế tầm thấp" và mạng lưới giao hàng phát triển nhanh chóng nhờ các biện pháp hỗ trợ từ phía chính phủ. Theo thống kê của cơ quan quản lý hàng không dân dụng, tính đến cuối năm 2025, Trung Quốc ghi nhận 3,29 triệu UAV được đăng ký, với số giờ bay hằng năm tăng gần 70%, lên 45,3 triệu giờ.

Công ty công nghệ bán lẻ và dịch vụ theo yêu cầu hàng đầu tại Trung Quốc Meituan đã thiết lập các tuyến đường thường xuyên cho hàng trăm nghìn lượt khách tại các thành phố như thủ đô Bắc Kinh, trung tâm thương mại Thượng Hải, Thâm Quyến và thậm chí cả Vạn Lý Trường Thành.