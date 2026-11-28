Ôtô trên đường phố Trung Quốc. (Ảnh: Hải Yến/TTXVN)

Trung Quốc đang triển khai trí tuệ nhân tạo (AI) kết hợp với hệ thống dữ liệu trên toàn quốc để phát hiện hành vi gian lận trong kiểm định khí thải phương tiện, đồng thời tăng cường giám sát hoạt động của các loại xe hạng nặng.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, ngày 27/11, Bộ Sinh thái và Môi trường nước này cho biết ứng dụng công nghệ số là một trong những trọng tâm của kế hoạch hành động mới nhằm tăng cường thực thi pháp luật đối với các cơ sở kiểm định phương tiện cơ giới và hoạt động của xe hạng nặng.

Kế hoạch giai đoạn 2026-2028 tập trung xử lý hành vi làm giả kết quả kiểm định tại các cơ sở kiểm định phương tiện và những vi phạm nghiêm trọng liên quan đến xe hạng nặng. Trong đó, trọng tâm là ứng dụng công nghệ số và nâng cao tính chính xác, hiệu quả trong công tác thực thi pháp luật.

Theo Bộ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc, cơ quan này đã thiết lập mạng lưới dữ liệu toàn quốc, kết nối hơn 17.000 cơ sở kiểm định phương tiện. Dữ liệu từ các khâu quan trọng trong quy trình kiểm định đã được tích hợp vào hệ thống, cho phép cơ quan chức năng theo dõi, kiểm tra kết quả kiểm định khí thải trên phạm vi cả nước.

Ngoài ra, dữ liệu giám sát từ xa của hơn 6,3 triệu xe hạng nặng cũng đã được tích hợp vào hệ thống. Nguồn dữ liệu quy mô lớn này tạo cơ sở để các cơ quan quản lý môi trường phát hiện những dấu hiệu bất thường và truy tìm các hành vi vi phạm tiềm ẩn.

Bộ trên cho biết, trên cơ sở dữ liệu thu thập được, các cơ quan chức năng đã phát triển hơn 20 mô hình AI nhằm sàng lọc hồ sơ kiểm định và nhận diện những dấu hiệu có khả năng liên quan đến hành vi gian lận. Các mô hình này đã hỗ trợ phát hiện hơn 70% số vụ gian lận được cơ quan này xác định.

Việc ứng dụng AI đang làm thay đổi phương thức thực thi pháp luật, từ kiểm tra chủ yếu bằng phương pháp thủ công sang giám sát có trọng điểm. Các hệ thống kỹ thuật số có thể tự động nhận diện những cơ sở kiểm định hoặc phương tiện có nguy cơ vi phạm cao. Nhờ đó, các cơ quan quản lý môi trường có thể tập trung nguồn lực vào những trường hợp đáng ngờ, nâng cao hiệu quả kiểm tra và điều tra. Bộ này cũng tăng cường kiểm tra trực tiếp và giám sát việc thực thi pháp luật nhằm bảo đảm các cảnh báo từ hệ thống kỹ thuật số được xử lý kịp thời.

Theo thông báo, từ đầu năm đến nay, các cơ quan quản lý môi trường Trung Quốc đã kiểm tra hơn 12.000 cơ sở kiểm định phương tiện, lập hồ sơ và xử phạt hành chính hơn 1.400 trường hợp, đồng thời chuyển hơn 20 vụ việc sang cơ quan chức năng để điều tra hình sự./.