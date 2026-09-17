Trung Quốc sử dụng 100.000 chip AI tạo ra hệ thống dự báo thời tiết hàng đầu

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Với hệ thống dự báo thời tiết mới, Trung Quốc cho biết có thể dự báo thời tiết trước 10 ngày với độ phân giải lên tới 5 km (3,1 dặm), mô phỏng chi tiết cao hơn so với các hệ thống dự báo lớn đang được sử dụng thường xuyên trên thế giới.

Bước tiến này đạt được nhờ một mô hình dự báo thời tiết do Trung Quốc phát triển, vận hành trên Sugon 8.000, và là hệ thống máy tính quy mô lớn do nước này tự phát triển và được xây dựng hoàn toàn bằng chip AI sản xuất trong nước.

Theo Cục Khí tượng Trung Quốc và công ty điện toán Sugon có trụ sở tại Bắc Kinh, hầu hết các hệ thống dự báo thời tiết lớn trên thế giới hiện nay đều có độ phân giải khoảng 5 - 10 km.

Chẳng hạn, mô hình dự báo thời tiết toàn cầu chính do Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ vận hành Global Forecast System (GFS) có độ phân giải tối đa khoảng 13 km.

Nhóm nghiên cứu đã thử nghiệm hệ thống Sugon với độ phân giải toàn cầu cao hơn, qua đó đưa Trung Quốc tiến gần hơn tới mục tiêu được đề ra trong kế hoạch 5 năm mới nhất về khí tượng. Đến năm 2030, Trung Quốc có thể đưa ra các bản dự báo với độ phân giải 1 km trên cả nước và xuống tới 100m (328 feet) tại những khu vực trọng điểm.

Các mô hình dự báo thời tiết số hoạt động bằng cách chia khí quyển thành mạng lưới ba chiều, sau đó tính toán sự thay đổi của gió, nhiệt độ, áp suất không khí và độ ẩm trên toàn bộ lưới này.

Các ô lưới càng nhỏ thì các nhà dự báo càng có thể quan sát hệ thống thời tiết với độ chi tiết cao hơn, nhưng đổi lại là chi phí tính toán tăng vọt. Chẳng hạn, việc giảm một nửa khoảng cách giữa các điểm lưới có thể đòi hỏi năng lực tính toán tăng gấp 8 lần.

Để xử lý khối lượng tính toán khổng lồ, mô hình Mesoscale Convective Vortex của Trung Quốc đã được điều chỉnh để chạy trên Sugon 8.000, cụm máy tính đã ra mắt vào tháng 7 năm nay, kết nối 100.000 đơn vị tính toán hiệu năng cao có khả năng đồng thời thực hiện các phép tính.

Theo công ty, điểm khác biệt của Sugon 8.000 nằm ở khả năng xử lý nhiều loại tác vụ tính toán khác nhau trên cùng một hệ thống. Các siêu máy tính truyền thống được thiết kế cho những phép tính có độ chính xác cao, phục vụ các mô phỏng khoa học.

Trong khi đó, hệ thống AI thường chấp nhận mức độ chính xác thấp hơn để đổi lấy khả năng xử lý khối lượng dữ liệu khổng lồ với tốc độ cao.

Sugon 8.000 được thiết kế để thực hiện cả hai loại tác vụ, sử dụng chip, công nghệ lưu trữ và công nghệ mạng do Trung Quốc tự phát triển. Trong thử nghiệm mới nhất, hệ thống này tạo ra bản dự báo thời tiết toàn cầu trong 10 ngày chỉ trong khoảng một giờ.

Theo công ty, việc có được kết quả trong khoảng thời gian này có thể giúp các nhà dự báo có thêm thời gian để đánh giá các cơn bão, mưa lớn và những hiện tượng thời tiết cực đoan khác đang tiến đến.

Hệ thống Sugon 8.000 cũng đã được sử dụng cho các mô phỏng quy mô lớn trong nhiều lĩnh vực, bao gồm nghiên cứu protein, động lực học phân tử và dòng chảy rối.

Theo công ty, hệ thống này cũng được điều chỉnh để phục vụ gần 200 ứng dụng và hơn 500 mô hình AI phổ biến, trải rộng trên hơn 30 lĩnh vực nghiên cứu và công nghiệp.