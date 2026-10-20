Trung Quốc: Siết xuất khẩu thiết bị lưỡng dụng

Các quy định mới có hiệu lực từ ngày 18/11.

Quang cảnh cảng hàng hóa ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát

Ngày 19/10, Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan Trung Quốc thông báo danh mục hàng hóa thuộc diện kiểm soát xuất khẩu, bao gồm máy đào hầm toàn tiết diện như máy đào hầm khiên cân bằng áp lực đất, cân bằng bùn và máy đào hầm đá; các bộ phận chuyên dụng như dụng cụ cắt, mâm cắt, băng tải trục vít, máy lắp dựng đốt vỏ hầm và hệ thống truyền động chính. Danh mục còn có một số loại máy đào dạng bước chân, máy phun bê tông ướt chuyên dụng cho vùng cao nguyên cùng các bộ phận và công nghệ liên quan.

Trung Quốc đồng thời điều chỉnh biện pháp kiểm soát đối với một số thiết bị tàu nạo vét, gồm bơm bùn, vỏ bơm, bánh công tác, đầu hút kéo và đầu cắt đáp ứng các ngưỡng kích thước, thông số kỹ thuật quy định.

Theo quy định mới, doanh nghiệp xuất khẩu phải kê khai đầy đủ hàng hóa và xin giấy phép theo quy định. Việc xuất khẩu đến các quốc gia và vùng lãnh thổ nhạy cảm có tranh chấp với Trung Quốc phải được cơ quan quản lý thương mại thuộc Quốc vụ viện cấp phép. Doanh nghiệp cũng phải cam kết không chuyển giao hàng hóa đến các địa điểm thuộc diện hạn chế khi chưa được cho phép.

Trung Quốc khẳng định các biện pháp này nhằm tăng cường kiểm soát xuất khẩu hàng hóa lưỡng dụng, đồng thời góp phần duy trì sự ổn định và vận hành thông suốt của chuỗi cung ứng toàn cầu.