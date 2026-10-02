Trung Quốc siết xuất khẩu nhiên liệu, thị trường diesel toàn cầu thêm căng thẳng

Các nhà máy lọc dầu lớn của Trung Quốc đã đình chỉ phần lớn hoạt động xuất khẩu nhiên liệu tinh chế trong tháng 10 khi Bắc Kinh ưu tiên bảo đảm nguồn cung trong nước, qua đó loại bỏ thêm một nguồn cung diesel, xăng và nhiên liệu máy bay khỏi thị trường toàn cầu vốn đang thiếu hụt nghiêm trọng.

PetroChina đã hủy một số lô hàng xăng và nhiên liệu máy bay dự kiến xuất khẩu trong tháng 10, trong khi Zhejiang Petrochemical không lên lịch xuất khẩu trong kỳ nghỉ Quốc khánh kéo dài một tuần của Trung Quốc, Reuters đưa tin, dẫn 4 nguồn tin am hiểu vấn đề.

Bắc Kinh vẫn chưa cấp phép xuất khẩu trong tháng 10 sang các thị trường bên ngoài Hong Kong và Macau. Tuy nhiên, hoạt động xuất khẩu có thể được nối lại sau khi kỳ nghỉ kết thúc vào ngày 7/10, tùy thuộc vào lượng tồn kho trong nước và sản lượng của các nhà máy lọc dầu.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh lượng tồn kho nhiên liệu của chính Trung Quốc suy giảm mạnh. Kpler ước tính tồn kho diesel và gasoil thương mại hiện thấp hơn khoảng 20 triệu thùng so với mức trước chiến tranh, trong khi tồn kho xăng thấp hơn khoảng 9 triệu thùng so với ngưỡng mà Bắc Kinh muốn khôi phục trước khi cho phép hoạt động xuất khẩu trở lại bình thường.

Trung Quốc đã tăng đáng kể lượng xuất khẩu trong mùa hè. Số liệu hải quan chính thức cho thấy tổng xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ đạt 6,01 triệu tấn trong tháng 8, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất kể từ tháng 3/2024, theo S&P Global. Khi đó, các nhà máy lọc dầu Trung Quốc cho biết Bắc Kinh vẫn chưa hạn chế xuất khẩu các sản phẩm dầu sạch, bất chấp nguồn cung trong nước ngày càng thắt chặt.

Sự đảo chiều chính sách diễn ra trong bối cảnh nguồn cung diesel toàn cầu vốn đã chịu sức ép do các gián đoạn tại Trung Đông và các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga. S&P Global cảnh báo trong tuần này rằng thị trường nhiên liệu châu Á chỉ có lượng dư cung hạn chế, đồng nghĩa với việc bất kỳ động thái hạn chế xuất khẩu diesel nào tiếp theo của Mỹ cũng sẽ làm gia tăng cạnh tranh đối với nguồn diesel từ châu Á và Trung Đông.

Trong khi đó, Chính phủ Trung Quốc cũng đã can thiệp nhằm hạn chế tác động trong nước từ giá dầu quốc tế cao. Bắc Kinh đã kiềm chế một phần mức tăng giá xăng và diesel theo kế hoạch trong tháng 9, đồng thời yêu cầu các nhà máy lọc dầu bảo đảm nguồn cung ổn định.