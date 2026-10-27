Trung Quốc siết quy định về an toàn trang bị nội thất ô tô

Sau động thái siết chặt quy định đối với tay nắm cửa điện tử dạng ẩn, Trung Quốc tiếp tục xem xét những trang bị công nghệ trong khoang nội thất ô tô. Các cơ quan quản lý nước này muốn hạn chế những tính năng có nguy cơ gây mất tập trung hoặc ảnh hưởng đến an toàn của người sử dụng.

Theo thông báo của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT), cơ quan chức năng đang nghiên cứu các yêu cầu kỹ thuật mới đối với màn hình hiển thị, hệ thống điều khiển và một số trang bị tiện nghi trên phương tiện.

Màn hình cỡ lớn đối mặt yêu cầu kiểm tra an toàn

Một trong những nội dung đáng chú ý là đề xuất hạn chế sử dụng màn hình dẻo và màn hình gập trong khoang nội thất ô tô.

Hiện chưa có mẫu xe thương mại nào tại Trung Quốc được xác nhận trang bị màn hình gập. Tuy nhiên, công nghệ này đang thu hút sự quan tâm của các nhà sản xuất, trong đó BOE từng giới thiệu màn hình có khả năng uốn cong.

Trung Quốc xem xét siết chặt các quy định an toàn mới. Hình ảnh minh họa được tạo bởi AI.

Bên cạnh đó, MIIT có thể yêu cầu màn hình giải trí trung tâm kích thước lớn, các màn hình hiển thị khác và hệ thống hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) phải trải qua những bài kiểm tra an toàn trước khi đưa ra thị trường.

Các bài đánh giá tập trung vào nguy cơ gây mất tập trung cho người lái, khả năng bảo vệ hành khách khi xảy ra va chạm và độ bền của thiết bị trong điều kiện môi trường khắc nghiệt. Nếu không đáp ứng tiêu chuẩn, một số loại màn hình có thể bị hạn chế hoặc không được phép trang bị trên ô tô.

Đề xuất này có thể tác động đến nhiều hãng xe Trung Quốc, đặc biệt khi các nhà sản xuất đang tăng kích thước màn hình và tích hợp ngày càng nhiều chức năng điều khiển vào giao diện cảm ứng.

Ghế không trọng lực và điều khiển giọng nói cũng bị xem xét

Ngoài màn hình, cơ quan quản lý Trung Quốc đang cân nhắc cấm sử dụng chế độ ghế không trọng lực (zero-gravity seats) khi phương tiện di chuyển.

Loại ghế này cho phép hành khách ngả sâu, nâng phần đỡ chân và điều chỉnh tư thế nhằm tăng sự thoải mái. Tuy nhiên, tư thế ngồi quá nghiêng có thể ảnh hưởng đến hiệu quả bảo vệ của dây an toàn và các hệ thống an toàn khi xảy ra va chạm.

Trung Quốc xem xét siết chặt các quy định an toàn mới. Hình ảnh minh họa được tạo bởi AI.

MIIT cũng xem xét những hệ thống đèn LED ban ngày cho phép người dùng tùy chỉnh họa tiết hiển thị. Đáng chú ý, đề xuất mới có thể hạn chế điều khiển bằng giọng nói đối với các chức năng quan trọng như bật, tắt đèn pha, mở cửa xe hoặc mở nắp ca-pô.

Nếu quy định được thông qua, các hãng xe sẽ phải điều chỉnh thiết kế nội thất, đồng thời bảo đảm người dùng có thể thao tác những chức năng thiết yếu mà không phụ thuộc hoàn toàn vào màn hình cảm ứng hay lệnh thoại.

Quy định mới có thể áp dụng từ năm 2027

Theo CNEVPost, các yêu cầu mới dự kiến áp dụng đối với phương tiện sản xuất từ ngày 1/1/2027 nếu được phê duyệt.

Đối với những mẫu xe đang lưu hành, nhà sản xuất có thể phải hoàn tất điều chỉnh trước ngày 1/7/2027. Phương tiện không đáp ứng tiêu chuẩn có nguy cơ phải triệu hồi hoặc ngừng sản xuất.

Hiện các nội dung trên vẫn trong quá trình xem xét, chưa trở thành quy định chính thức. Động thái này cho thấy Trung Quốc đang tăng cường kiểm soát các công nghệ nội thất ô tô, hướng các nhà sản xuất cân bằng giữa tiện nghi, khả năng vận hành và an toàn thay vì chỉ tập trung vào xu hướng số hóa.