Trung Quốc siết quản lý chi phí tại các cơ sở chăm sóc người cao tuổi

Theo hướng dẫn do Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia, Bộ Dân chính và Ủy ban Y tế sức khỏe Quốc gia của Trung Quốc phối hợp ban hành, chính sách giá của các cơ sở chăm sóc người cao tuổi bao gồm: Phí cơ bản cho giường nằm và dịch vụ, phí ăn uống, cùng các khoản phí cho các dịch vụ theo yêu cầu. Đối với các cơ sở do nhà nước hỗ trợ, mức giá sẽ tuân theo khung giá do chính phủ quy định; chính sách giá cụ thể sẽ được thiết lập bởi các cơ quan cấp tỉnh hoặc cơ quan cấp thành phố được ủy quyền.

Các cơ sở chăm sóc người cao tuổi thương mại được khuyến khích cung cấp dịch vụ chất lượng cao với mức giá hợp lý, dựa trên chi phí vận hành thực tế và nhu cầu của người dân.

Hướng dẫn cũng yêu cầu chính quyền địa phương tối ưu hóa các tiêu chuẩn và cơ chế đánh giá đối với chính sách giá của các cơ sở này, đảm bảo tính hợp lý và minh bạch như chính sách giá cần được xây dựng dựa trên thu nhập khả dụng của người dân và chi phí nhân lực tại địa phương.

Theo số liệu từ Bộ Dân chính Trung Quốc, tính đến cuối năm 2025, nước này có khoảng 395.000 cơ sở chăm sóc người cao tuổi trên toàn quốc, với tổng cộng 7,68 triệu giường dành cho người cao tuổi.