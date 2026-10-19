Trung Quốc siết kiểm soát xuất khẩu máy khoan hầm và thiết bị liên quan

Tuyến đường sắt cao tốc Jakarta - Bandung (Indonesia) sử dụng máy đào hầm khiên cân bằng bùn có đường kính 13,19m để thi công. Ảnh: SINA FINANCE

Quyết định mới quy định kiểm soát xuất khẩu đối với ba nhóm thiết bị chính, gồm máy đào hầm và các bộ phận chuyên dụng; máy xúc đi bộ có khả năng hoạt động trên địa hình hiểm trở; máy phun bê tông ướt dùng ở độ cao trên 3.000m. Phạm vi kiểm soát cũng bao gồm các linh kiện, công nghệ điều khiển và công nghệ tái sản xuất được thiết kế riêng cho những thiết bị này.

Theo quy định mới, việc xuất khẩu các mặt hàng thuộc diện kiểm soát đến các nước và khu vực mà Trung Quốc có tranh chấp phải được Bộ Thương mại nước này cấp phép. Với các thị trường khác, doanh nghiệp xuất khẩu phải thực hiện thủ tục đăng ký và cung cấp thông tin theo quy định.

Các nhà xuất khẩu và người sử dụng cuối cùng không được chuyển giao hoặc cung cấp hàng hóa có nguồn gốc từ Trung Quốc cho các bên tại những địa bàn thuộc diện nêu trên nếu chưa được cấp phép. Quy định mới áp dụng cả với các tổ chức, cá nhân ngoài Trung Quốc.

Theo Cơ sở dữ liệu thống kê thương mại hàng hóa quốc tế của Liên hợp quốc (UN Comtrade), Trung Quốc xuất khẩu khoảng 793 triệu USD máy cắt than, đá tự hành và máy móc đào hầm trong năm 2025. Các thiết bị này được sử dụng trong xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông như đường sắt đô thị, đường cao tốc.