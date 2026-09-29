Trung Quốc siết cảnh báo tiền số

Theo South China Morning Post, cảnh báo mới nhất cho thấy lập trường của Bắc Kinh đối với tiền mã hóa tiếp tục được duy trì theo hướng kiểm soát chặt chẽ, trong bối cảnh các cơ quan quản lý Trung Quốc những năm gần đây liên tục mở rộng phạm vi giám sát đối với lĩnh vực tài sản số.

TIỀN MÃ HÓA KHÔNG THỰC SỰ ẨN DANH

Hôm 28/9, Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc (MSS), cơ quan tình báo và an ninh hàng đầu của nước này, đăng trên tài khoản mạng xã hội một bài viết cảnh báo về những rủi ro liên quan đến tiền mã hóa.

Theo MSS, các loại tiền ảo có thể được sử dụng để hỗ trợ hoạt động rửa tiền, tấn công mạng và thậm chí trở thành “đồng phạm” trong các hoạt động gián điệp.

Cơ quan này cho rằng các cơ quan tình báo nước ngoài có thể tìm cách xóa bỏ lo ngại của những người mà họ muốn tuyển dụng làm gián điệp bằng cách lập luận rằng các giao dịch bằng tiền ảo rất khó truy vết.

Tuy nhiên, MSS gọi quan niệm về tính ẩn danh của giao dịch tiền mã hóa là một “mệnh đề sai” và “ảo tưởng”. Theo cơ quan này, công nghệ blockchain có khả năng lưu giữ đầy đủ lịch sử giao dịch. Bên cạnh đó, quá trình chuyển đổi giữa tiền mã hóa và tiền pháp định, cũng như các giao dịch thông qua những giao diện thanh toán khác, có thể tạo ra các dấu vết giúp xác định danh tính thực của người tham gia.

MSS đồng thời cảnh báo tiền mã hóa thường bị các “thế lực thù địch chống Trung Quốc ở nước ngoài” sử dụng trong những hoạt động mà cơ quan này cho rằng gây xáo trộn trật tự tài chính và ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.

Bài viết cũng nhắc lại lập trường hiện hành của Trung Quốc rằng các hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền mã hóa là bất hợp pháp trong nước.

Thông điệp từ cơ quan an ninh Trung Quốc được đưa ra trong bối cảnh Bắc Kinh ngày càng đặt các hoạt động liên quan đến tài sản số trong mối liên hệ không chỉ với rủi ro tài chính mà còn với an ninh mạng và an ninh quốc gia.

SIẾT GIAO DỊCH TIỀN SỐ, MỞ RỘNG KIỂM SOÁT TÀI SẢN THỰC MÃ HÓA

Cảnh báo mới của MSS tập trung vào khía cạnh an ninh quốc gia và nguy cơ tiền mã hóa bị lợi dụng cho hoạt động gián điệp. Tuy nhiên, đây không phải cảnh báo đầu tiên từ các cơ quan Trung Quốc về lĩnh vực này.

Các cơ quan quản lý tài chính và thị trường của Trung Quốc thời gian qua đã triển khai nhiều biện pháp nhằm kiểm soát rộng hơn các hoạt động liên quan đến tiền mã hóa và tài sản số.

Tháng 2 năm nay, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) cùng 7 cơ quan chính phủ khác đã ban hành một thông báo chung, tái khẳng định chính sách giám sát nghiêm ngặt đối với các hoạt động liên quan đến tiền mã hóa. Phạm vi kiểm soát cũng được mở rộng sang hoạt động token hóa tài sản trong thế giới thực (RWA).

Ngoài PBOC, các cơ quan tham gia còn có Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia và Bộ Công an.

Các cơ quan này cho rằng hoạt động đầu cơ liên quan đến tiền ảo gây xáo trộn “trật tự kinh tế và tài chính”, đồng thời đe dọa an toàn tài sản của người dân.

Chính sách kiểm soát tiền mã hóa của Trung Quốc đã được siết chặt đáng kể trong gần một thập kỷ qua. Năm 2017, Bắc Kinh cấm các đợt phát hành tiền mã hóa lần đầu (ICO) và yêu cầu đóng cửa các sàn giao dịch tiền mã hóa. Đến năm 2021, chính phủ tiếp tục cấm hoạt động đào Bitcoin và sau đó tuyên bố toàn bộ hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền mã hóa là bất hợp pháp.

Trong những năm gần đây, một số nhà kinh tế đặt câu hỏi về chính sách cấm tiền mã hóa nghiêm ngặt của Bắc Kinh, đặc biệt khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố muốn đưa Mỹ trở thành “thủ đô tiền mã hóa của thế giới”. Tuy nhiên, Trung Quốc đại lục vẫn chưa có dấu hiệu nới lỏng kiểm soát đối với hoạt động tiền mã hóa trong nước.

Điều này diễn ra song song với cách tiếp cận khác tại Hong Kong. Năm 2022, Bắc Kinh đã bật đèn xanh để Hong Kong thu hút các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài sản số, trong khi chính sách đối với tiền mã hóa tại Trung Quốc đại lục vẫn được duy trì theo hướng cấm và kiểm soát chặt chẽ.

Theo Andrew Fei, đối tác tại hãng luật King & Wood ở Hong Kong, cảnh báo mới của MSS là “lời nhắc nhở kịp thời” rằng giao dịch tiền ảo vẫn bị cấm tại Trung Quốc đại lục và các chính phủ trên thế giới cũng nhìn nhận hoạt động này đi kèm những rủi ro đáng kể.

“Thông điệp được đưa ra rất rõ ràng: tiền ảo không nên bị nhầm tưởng là một dạng nơi trú ẩn an toàn, ẩn danh hoặc không thể truy vết cho các đối tượng có mục đích xấu”, ông Fei nói.