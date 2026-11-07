Trung Quốc sẽ hạ thủy tàu sân bay Type 004 ngay trong năm 2027

Điều này được nêu trong một báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS).

Theo ghi nhận, những phần hoàn thiện đầu tiên của thân tàu mới xuất hiện trong ụ khô từ đầu năm 2025. Chỉ trong chưa đầy hai năm, nhà máy đóng tàu Trung Quốc đã lắp ráp thành một cấu trúc có những đường nét đặc trưng của một tàu sân bay.

Tính đến tháng 10/2026, tàu sân bay này đang ở giai đoạn tương đương với chiếc Phúc Kiến trước đó của Trung Quốc vào tháng 5/2021. Tàu Phúc Kiến được hạ thủy 13 tháng sau đó, vào tháng 6/2022.

Theo số liệu đo đạc từ vệ tinh, thân tàu chưa hoàn thiện có chiều dài khoảng 322m và chiều rộng 46m. Để so sánh, tàu Phúc Kiến dài khoảng 316m.

Tuy nhiên, kích thước cuối cùng của tàu Type 004 sẽ lớn hơn, vì con tàu vẫn chưa được trang bị đầy đủ sàn đáp máy bay. Theo các nhà nghiên cứu, nó có thể gần bằng hoặc thậm chí vượt quá kích thước của các tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ thuộc lớp Nimitz và Gerald R. Ford.

Một trong những tính năng chính của con tàu mới có thể là lò phản ứng hạt nhân. Hình ảnh vệ tinh ngày 4/5/2026, cho thấy hai khoang có kích thước xấp xỉ 15 × 15m, thiết kế của chúng giống với lớp vỏ bảo vệ của các lò phản ứng hạt nhân.

Việc sử dụng lò phản ứng hạt nhân sẽ cho phép tăng cường khả năng tự chủ trong việc điều hướng và cung cấp điện cho các hệ thống mạnh mẽ trên tàu.

Con tàu cũng sẽ được trang bị máy phóng điện từ để hỗ trợ cất cánh. Theo ước tính sơ bộ, nhiều khả năng sẽ có 4 máy phóng thay vì 3 như trên tàu Phúc Kiến, nhưng cấu hình cuối cùng của hệ thống này vẫn chưa được xác định.

Ảnh vệ tinh tàu sân bay Type 004 của Trung Quốc tại xưởng đóng tàu Đại Liên.

Mặc dù có thể được hạ thủy vào năm tới, nhưng phải mất thêm vài năm nữa tàu sân bay Type 004 mới đi vào hoạt động. Sau khi thân tàu hoàn thành, các nhà đóng tàu Trung Quốc sẽ cần lắp đặt thiết bị, kiểm tra những hệ thống chính và tiến hành thử nghiệm trên biển.

Theo ước tính của Lầu Năm Góc vào năm 2025, Trung Quốc đặt mục tiêu đóng thêm 6 tàu sân bay nữa vào năm 2035, nâng tổng số lên 9 chiếc. Để đạt được kế hoạch này, họ sẽ cần đóng nhiều tàu cùng lúc và mở rộng hạm đội hộ tống của mình.

Trước đó, báo chí quốc tế nhận định Type 004 đã trở thành tàu sân bay lớn nhất của Trung Quốc về chiều dài thân ngay cả trước khi hoàn thành việc chế tạo. Tại thời điểm đó, hình ảnh vệ tinh đã ghi lại được phần mũi tàu gần như đã hình thành.

Theo Militarnyi