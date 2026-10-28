Trung Quốc sao chép thành công tàu vũ trụ X-37B của Mỹ?

Trung Quốc đã phát triển một loại máy bay vũ trụ có thể tái sử dụng, kết hợp các đặc tính của máy bay và tàu vũ trụ, có hình dáng tương tự chiếc X-37B của Mỹ.

Ảnh chụp thiết bị này đã được Văn phòng Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ công bố trong báo cáo về các mối đe dọa ngoài không gian.

Hình ảnh từ vệ tinh Maxar cũng ghi lại chi tiết một tàu vũ trụ của Trung Quốc, phương tiện này có thể hoạt động ở ranh giới giữa khí quyển và không gian, đi vào quỹ đạo và quay trở lại Trái đất.

Đối với quân đội, những thiết bị như vậy chủ yếu là phương tiện để tiếp cận không gian, thử nghiệm công nghệ mới và có khả năng hỗ trợ các hoạt động quân sự.

Hình ảnh vệ tinh về tàu vũ trụ Trung Quốc.

Phương tiện này có thể được gọi là Thần Long, nó được đưa lên quỹ đạo bởi tên lửa Trường Chinh 2F.

Tổng cộng, Trung Quốc đã thực hiện ít nhất 4 sứ mệnh của tàu vũ trụ thuộc loại này. Sứ mệnh đầu tiên được phóng vào ngày 4/9/2020, sứ mệnh thứ hai vào ngày 4/8/2022, sứ mệnh thứ ba vào ngày 14/12/2023 và sứ mệnh thứ tư vào ngày 7/2/2026.

Trong nhiệm vụ thứ hai và thứ ba, tàu vũ trụ đã trải qua 276 và 266 ngày trên quỹ đạo, tương ứng.

Việc phụ thuộc vào các tàu vũ trụ dùng một lần khiến việc tiếp cận không gian trở nên đắt đỏ và hạn chế.

Mặc dù đòi hỏi quá trình phát triển phức tạp và tốn kém hơn, phương tiện dùng nhiều lần có thể giảm đáng kể chi phí các chuyến bay vào vũ trụ thông qua việc thu hồi, sửa chữa và tái sử dụng.

"Mỹ hiện là quốc gia duy nhất có chương trình chế tạo phương tiện phóng tái sử dụng đang hoạt động, trong khi Trung Quốc hy vọng sẽ trở thành quốc gia thứ hai", báo cáo tình báo của Mỹ cho biết.

Các công ty vũ trụ Trung Quốc đang tìm cách chế tạo phương tiện phóng có thể tái sử dụng, giúp nước này đạt được cả mục tiêu quân sự, dân sự và thương mại rộng lớn hơn trong không gian.

Tàu vũ trụ Thần Long của Trung Quốc.

Tại Mỹ, Boeing đã chế tạo tàu vũ trụ không người lái X-37B được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ tương tự. Dự án này được NASA khởi xướng, nhưng sau đó chuyển giao cho quân đội. X-37B đã thực hiện chuyến bay vào vũ trụ đầu tiên vào năm 2010.

Chiều dài thân máy bay vũ trụ X-37B là 8,28m, và sải cánh 4,6m. Theo các nguồn thông tin công khai, trọng lượng cất cánh tối đa của nó là 4.990kg.

X-37B có thể phóng các vật thể nặng tới 900kg vào không gian. Tốc độ tối đa được công bố của phương tiện này là khoảng 28.200km/h.

Theo Militarnyi