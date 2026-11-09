Trung Quốc sẵn sàng mở rộng hợp tác hạt nhân vì mục đích hòa bình

Lò phản ứng hạt nhân đầu tiên do Trung Quốc tự chế tạo Hoa Long 1 tại thành phố Phúc Thanh, tỉnh Phúc Kiến. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, ông Thiện Trung Đức, người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Trung Quốc, đưa ra thông tin trên tại lễ khai mạc Diễn đàn Trung Quốc - ASEAN lần thứ tư về sử dụng công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình, diễn ra tại Kuala Lumpur (Malaysia) vào tuần trước. Năm nay, diễn đàn lần đầu tiên mời đại diện từ các quốc gia thành viên GCC tham dự.

Quan chức trên khẳng định Trung Quốc sẵn sàng làm sâu sắc thêm hợp tác với các nước ASEAN và GCC trong lĩnh vực sử dụng công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình. Ông nhấn mạnh Trung Quốc sẽ kiên định bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các nước đang phát triển trong khu vực đối với việc sử dụng công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình, đồng thời phối hợp với tất cả các bên để giải quyết những rủi ro và thách thức liên quan đến hạt nhân, tăng cường hợp tác công nghiệp và thúc đẩy sự phát triển chung.

Ông Thiện Trung Đức cho biết thêm Trung Quốc sẽ thúc đẩy sự phát triển công nghệ hạt nhân theo hướng an toàn hơn, hiệu quả hơn và tiết kiệm hơn, đồng thời tăng cường hợp tác nghiên cứu và phát triển trong các lĩnh vực như lò phản ứng mô-đun nhỏ và phản ứng nhiệt hạch có kiểm soát, nhằm cùng nhau ứng phó với biến đổi khí hậu. Trung Quốc cũng sẽ đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực trao đổi nhân lực.

Theo truyền thông Trung Quốc, diễn đàn gồm 4 phiên thảo luận bàn tròn, nơi các đại diện chia sẻ kinh nghiệm của quốc gia mình trong việc phát triển năng lượng và công nghệ hạt nhân. Các bên cũng trao đổi quan điểm về những lĩnh vực trọng tâm, bao gồm đổi mới lò phản ứng quy mô nhỏ, ứng dụng chiếu xạ, ứng dụng đồng vị trong y tế và phát triển nhân lực, đồng thời cùng khám phá tiềm năng hợp tác trong khu vực.

Một triển lãm giới thiệu các thành tựu của Trung Quốc trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân và công nghệ hạt nhân cũng đã được tổ chức trong khuôn khổ sự kiện, làm nổi bật những tiến bộ công nghệ mới nhất cùng các ứng dụng thực tiễn của nước này trong lĩnh vực liên quan.